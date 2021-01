Samsung wirft ein Auge auf Zukäufe

(Reuters) Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics hat seinen Gewinn im vierten Quartal um ein Viertel gesteigert und liebäugelt mit einem grösseren Zukauf. «Dass unser Cash-Bestand in den vergangenen drei Jahren so deutlich gestiegen ist, lag vor allem dran, dass es keine Zukäufe gab», sagte Samsung-Finanzchef Choi Yoon-ho am Donnerstag bei einer Telefonkonferenz. «Ein Zukauf in einer bedeutenden Grösse ist in den kommenden drei Jahren wahrscheinlich.» Samsung kündigte zudem an, eine Sonderdividende in Höhe von umgerechnet 7,9 Mrd. € auszuschütten, da der Cash-flow höher als erwartet ausgefallen war. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an