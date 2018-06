Sánchez ist Premier – wie lange?

Zum ersten Mal in der Geschichte der demokratisch verfassten Monarchie Spanien ist ein Regierungschef durch ein konstruktives Misstrauensvotum abgelöst worden. Mariano Rajoy, seit Ende 2011 Premier und zuletzt Chef einer konservativen Minderheitsregierung, wurde am Freitag gestürzt, vor allem aufgrund von Korruptionsaffären in seinem Partido Popular. Neuer Ministerpräsident ist Pedro Sánchez vom sozialistischen PSOE.

Sein Schachzug, Rajoy auf diese Weise zu beerben, gelang ihm dank der Unterstützung kleiner regionalistischer Fraktionen sowie der linksradikalen Podemos. Das war wohl die einzige Möglichkeit für Sánchez, überhaupt jemals an die Macht zu kommen, denn er hat sich für seine Partei gar nicht als Wahllokomotive erwiesen. Der PSOE erhielt 2016 nur 22,6% der Stimmen, der PP dagegen 33%. Im Abgeordnetenhaus halten die Sozialisten bloss 85 von 350 Sitzen.

Die sechseinhalb Amtsjahre Rajoys wird Sánchez kaum egalisieren; seine neue Regierung, die auf die Unterstützung durch katalanische und baskische Gruppen sowie Podemos angewiesen ist, wird von Beginn weg schwach sein. Der abgewählte Premier Rajoy, der freilich zunehmend uninspiriert und uninspirierend wirkte, sprach von einer «Frankenstein»-Regierung. Die nächsten regulären Wahlen müssen spätestens im Juli 2020 stattfinden – fragt sich sehr, ob Sánchez’ Kabinett (das noch nicht steht) diese zwei Jahre durchstehen kann.

Möglich, dass der Madrilene Sánchez, 46, studierter Ökonom, versuchen wird, sich einen Bonus als Amtsinhaber zu erarbeiten, um seine Fraktion in den nächsten Wahlen zu stärken. Es ist sehr ungewiss, ob ihm das gelingen wird. Meinungsumfragen sehen die oppositionellen, zentristisch-liberalen Ciudadanos vorn, mit über 25% der Stimmen; die beiden Altparteien PSOE und PP kommen tendenziell auf jeweils unter 25%, Podemos auf etwas unter 20%.

Die seit dem Übergang von der Franco-Diktatur zur Demokratie etablierten Wechselkräfte links und rechts der Mitte sind ausgelaugt und verbreitete Korruption hat das Vertrauen des breiten Publikums in beide erschüttert. Möglich, dass Ciudadanos (die für Rajoy votierten) unter dem prospanischen Katalanen Albert Rivera die Zukunft gehört. Was Katalonien anbelangt, will Sánchez auf Dialog setzen – wofür es jedoch immer eine gesprächswillige Gegenseite braucht.

Die Unruhe in Spaniens EU-Partnerstaaten über den Regierungswechsel hält sich in Grenzen. Zunächst ist Sánchez’ Gestaltungskraft eben von vornherein beschränkt, vor allem aber ist der PSOE so pro-EU wie der PP (oder auch Ciudadanos); der Linksaussenpartei Podemos wird eher eine gewisse Euroskepsis nachgesagt. Übrigens ist das Chef-Paar von Podemos unlängst in Verruf geraten wegen des Kaufs eines Luxuslandhauses. Spanien hat seinen Bankensektor aufgeräumt und unter Rajoy einige schmerzhafte Reformen vollzogen. Die Wirtschaft wird dieses Jahr wohl 2,8% wachsen. Damit ist die Ausgangslage politisch und ökonomisch ganz anders als in Italien.