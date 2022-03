Sánchez’ Sahara-Coup

Spaniens sozialistischer Ministerpräsident Pedro Sánchez hat zu Beginn der Woche in bestbekannter Manier mit einem Überraschungscoup Freund und Feind und die gesamte spanische Öffentlichkeit verblüfft. Nach fast fünfzig Jahren gibt Spanien unter dem Einfluss des zurzeit alles beherrschenden Ukrainekrieges seine Neutralität im Westsaharakonflikt auf. Der dramatische Kurswechsel gilt als historisch, denn bis jetzt hatte Spanien auf die strikte Umsetzung der Resolutionen der Vereinten Nationen gepocht.

Die Westsahara war bis 1975 eine spanische Kolonie. Nach dem überstürzten Abzug der Spanier annektierte Marokko de facto das Wüstengebiet am Atlantik, das reich an Phosphaten und Kohlenwasserstoffen ist und darüber hinaus über grosse Fischbestände verfügt. Die von Algerien unterstützte Befreiungsbewegung Polisario (Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro) strebt die Unabhängigkeit der Region an und liefert sich seit Jahren heftige Gefechte mit der marokkanischen Armee.

Prompt reagierte Algier auf den überrumpelnden Vorstoss Madrids und zog seinen Botschafter aus der spanischen Hauptstadt ab. Pikanterweise liefert Algerien fast 50% des spanischen Erdgasbedarfs, und Spanien hätte jetzt – im Zuge der internationalen Versorgungskrise – die Chance, als Belieferungsplattform für andere EU-Mitglieder zu fungieren. Umso mehr überrascht Sánchez’ diplomatischer Vorstoss, der in einem Brief an den alawitischen König Mohammed VI. den marokkanischen Autonomieplan für die ehemalige Spanisch-Sahara lobt und so indirekt akzeptiert, dass die Westsahara definitiv zu Marokko gehört.

Der Aufschrei der Polisario und ihrer Schutzmacht Algerien ist nicht zu überhören. In Spanien wurde der Alleingang des Premiers offen kritisiert: Er hatte weder seine Partei noch seine kommunistischen Koalitionspartner in der Regierung – sie stehen der Polisario besonders nahe –, geschweige denn die Opposition informiert. Man wirft ihm vor, bonapartistisch, quasi per Dekret zu regieren, das Parlament systematisch zu ignorieren und in so wichtigen Staatsangelegenheiten einen propagandistischen Zickzackkurs zu fahren. Sánchez’ Politik, so klingt es aus den Oppositionsreihen, sei auf pure Machterhaltung und Effekthascherei ausgerichtet.

Während im Land wegen der enorm gestiegenen Teuerung ein heftiger Streik der Landarbeiter, der Bauern, der Fischer und der Spediteure tobe, der seit zehn Tagen das öffentliche Leben nahezu lahmlegt, habe der Regierungschef plötzlich – heureka – die Aussenpolitik entdeckt. Man fragt sich, was Spanien für sein Einlenken konkret von Marokko an Zusicherungen erhält, zum Beispiel im Kampf gegen die illegale Migration, inklusive konkreter Garantien, dass nicht wieder Tausende von Migranten gegen die spanischen Exklaven Melilla und Ceuta losgeschickt werden, wie im Frühling 2021 geschehen.

Spanien und ganz Europa haben ein fundamentales Interesse daran, die Migrantenströme aus Nordafrika zu kontrollieren und zurückzudrängen. Wegen der stark steigenden Preise für Weizen ist in dieser Region mit zunehmenden Spannungen zu rechnen. Mag sein, dass diese Überlegungen Sánchez bewogen haben, neue Fakten zu schaffen und eine neue Etappe in den Beziehungen mit Marokko einzuläuten. Man erinnert sich, dass der frühere amerikanische Präsident Donald Trump Marokkos Saharaplan zugestimmt hatte, eine entscheidende Rückendeckung. Im Zuge der sich jetzt nun rasch verändernden geopolitischen Realitäten und der Formierung neuer Blöcke wird sich bald weisen, ob Sánchez mit seinem kühnen Vorgehen ein diplomatisches Meisterstück gelungen ist oder ob seine Kritiker recht behalten.