Sandoz baut Präsenz in Japan aus

(AWP) Sandoz übernimmt das japanische Geschäft von Aspen (Aspen 7.45 -1.97%) Global Incorporated (AGI). Dafür bezahlt Sandoz bis zu 400 Mio. €. AGI sei eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Aspen Pharmacare Holdings Limited, teilte die Generika-Tochter des Pharmariesen Novartis (NOVN 88.12 0.71%) am Montag mit.

Die Übernahme bestehe aus Anteilen an Aspen Japan K.K. und den damit verbundenen Vermögenswerten. Sandoz werde nach Abschluss der Transaktion einen ersten Barausgleich in Höhe von 300 Mio.€ leisten. Zudem habe sich das Unternehmen bereit erklärt, danach unter bestimmten Bedingungen aufgeschobene Zahlungen von maximal 100 Mio. € zu leisten. Der Abschluss der Transaktion sei an die Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen geknüpft und werde für das erste Halbjahr 2020 erwartet.

Mit der Übernahme des Japan-Geschäfts von Aspen könne Sandoz die Präsenz auf dem weltweit drittgrössten Generika-Marktplatz ausbauen. Die Übernahme ergänze das Portfolio und die Pipeline von generischen und biosimilaren Produkten für Krankenhäuser mit eigener Vertriebs-, Marketing- und medizinischer Organisation, hiess es weiter.

Das Portfolio von Aspen bestehe aus patentfreien Medikamenten mit Schwerpunkt auf Anästhesie und Spezialmarken.