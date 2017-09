Sanieren statt ausbauen

Die Ablehnung der Altersvorsorge 2020 ist in erster Linie als ein Nein zu einem weiteren Ausbau der AHV zu verstehen. Der Stimmbürger ist sich dabei selbst treu geblieben: Nach seiner klaren Ablehnung der gewerkschaftlichen Volksinitiative «AHVplus», die einen noch massiveren Ausbau der Renten verlangte, hat er dem Anliegen erneut eine Absage erteilt. Er will nichts wissen von pauschalen Rentenerhöhungen. Der Leistungsausbau in der Altersvorsorge ist damit vom Tisch.

Es ist bedenklich, dass nicht alle Protagonisten nach dem doch deutlichen Volksverdikt bereit sind, dies zur Kenntnis zu nehmen. Vorab die Linke ist gefordert, von ihrem Dogma, wonach eine Revision der AHV stets mit einem Leistungsausbau verbunden sein muss, abzurücken. Davon war in ersten Reaktionen leider nichts zu spüren.

Das Resultat ist aber auch als Absage an Bundesrat Alain Bersets Versuche zu sehen, das Volk unter Druck zu setzen. Er stellte die Vorlage zur Altersvorsorge 2020 mehrmals als «alternativlos» dar und versuchte, die jungen Generationen mit falschen Aussagen einzuschüchtern. Der Stimmbürger reagiert auf derartige Bevormundungsversuche mit einem gesunden Abwehrreflex – das ist gut so.

Die Altersvorsorge muss dringend saniert werden – eine Neuauflage ist sofort an die Hand zu nehmen. Im Zentrum stehen müssen die in der Kampagne weitgehend unbestrittenen Punkte: die Erhöhung des Rentenalters der Frauen auf 65 Jahre, die Senkung des Umwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge sowie eine moderate Erhöhung der Mehrwertsteuer zugunsten der Altersvorsorge. Die pauschale Rentenerhöhung dagegen ist ersatzlos zu streichen.

Neu hinzukommen muss das Thema Rentenalter. Es darf nicht mehr sakrosankt sein, es muss in der einen oder anderen Form der stetig steigenden Lebenserwartung folgen. Ohne Massnahmen in diesem Bereich ist eine nachhaltige Sanierung der Altersvorsorge nicht möglich. Allerdings lassen die Äusserungen am Abstimmungssonntag diesbezüglich wenig Verheissungsvolles erwarten, selbst die grossen bürgerlichen Parteien FDP und SVP wollen das Thema derzeit nicht anfassen – das ist mehr als irritierend.