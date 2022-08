Sankt-Florians-Politik in der Spitalversorgung

Die Spitäler in der Schweiz kosten rund 31 Mrd. Fr. pro Jahr. Das entspricht 37% der Gesamtkosten der medizinischen Versorgung von 83,3 Mrd. Fr. Die hohen Kosten der stationären medizinischen Versorgung werden allenthalben beklagt, allein, keiner fühlt sich dafür verantwortlich, und jeder überlässt die Finanzierung lieber den anderen; es herrscht das Sankt-Florians-Prinzip («Heiliger Sankt Florian, verschon mein Haus, zünd andre an»).

Zum Autor Stefan Felder ist Professor für Gesundheitsökonomie an der Universität Basel.

Das Sankt-Florians-Prinzip ist zunächst strukturell in der Vergütung der stationären Versorgung angelegt, die die Kosten im Verhältnis von 55 zu 45 zwischen den Kantonen und den Krankenversicherern aufteilt. Die Versicherer kümmern die hohen Kosten in der stationären Versorgung wenig, weil sie anders als in der ambulanten Versorgung dort nur 45% der Kosten finanzieren. Investitionen in den ambulanten Bereich, die zu weniger Spitaleinweisungen führen, unterbleiben, weil primär die Kantone davon profitieren würden, die Versicherer dagegen mit höheren Kosten zu rechnen hätten.

Die in der Schweiz immer schon bestehende Aufteilung der Spitalkosten auf zwei Träger hat Konsequenzen nach sich gezogen. Vieles, was in anderen Ländern längst ambulant versorgt wird, wird bei uns noch stationär behandelt. Einige Kantone haben deshalb vor Jahren eine Liste von operativen Leistungen (u.a. Leistenhernien, Kniearthroskopien, Krampfadern, Mandeln) erlassen, die nicht mehr stationär erbracht werden durften. Der Bundesrat hat diese Liste 2019 übernommen und sie landesweit verpflichtend gemacht.

183 Akutspitäler an 311 Standorten

Solchen regulatorischen Eingriffen vorzuziehen wäre jedoch die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen, denn wenn der relative Preis zwischen stationärer und ambulanter Versorgung stimmt, führt der Wettbewerb automatisch dazu, dass die Leistungserbringung am richtigen Ort geschieht. Der Vorschlag für eine Finanzierung von Gesundheitsleistungen aus einer Hand wurde bereits 2009 ins Parlament eingebracht und wird seither in den Kommissionen und Kammern beraten. Er steckt im Parlamentsprozess fest, weil er den Kantonen nicht passt.

Diese bestimmen über ihre Spitallisten, bei welchen Spitälern sie den 55%-Anteil an der Vergütung von stationären Behandlungen übernehmen. Bei allen Spitälern, die nicht auf der Liste figurieren, zahlt der Patient bzw. seine private Krankenzusatzversicherung den Kantonsanteil. Die Kantone sind häufig Eigentümer von Spitälern. Tatsächlich beträgt der Marktanteil der Spitäler in mehrheitlich öffentlichem Besitz, gemessen an den Fallzahlen, im Durchschnitt der Kantone 81%. Marktmacht führt bekanntlich zu hohen Preisen, schlechterer Qualität und geringerer Effizienz. All dies ist im schweizerischen Spitalsektor zu beobachten. Die Kantone haben wenig Interesse, daran etwas zu ändern, zumal 45% der Kosten die Versicherer finanzieren.

Es gibt in der Schweiz zurzeit 183 Akutspitäler, einschliesslich Geburtshäuser, die sich auf 311 Standorte verteilen. Auf ein Spital entfallen somit durchschnittlich 1,7 Standorte. Bei den 88 öffentlichen Spitälern ist die Anzahl Standorte pro Spital mit 2,2 beinahe doppelt so hoch wie bei den 95 privaten Kliniken (1,2 Standorte pro Spital). Dahinter steckt eine regionalpolitische Variante des Sankt-Florians-Prinzips, wie sich am Beispiel des Kantonsspital Luzern (LUKS) zeigen lässt. Das LUKS betreibt die Spitäler in Luzern, Sursee und Wolhusen. Verkehrsmässig bilden die drei Standorte ein gleichseitiges Dreieck; jedes Spital ist von den andern zwei in zwanzig Autominuten zu erreichen.

Luzern und die Wirtschaftlichkeit

Die Situation im Kanton Luzern ist typisch für die kantonale Spitallandschaft. Alle drei Häuser sind in die Jahre gekommen, und es stehen grosse Ersatzinvestitionen an. Das LUKS hat bereits viel in seinen Hauptstandort Luzern investiert. In nächster Zeit muss über die Zukunft der beiden Aussenstandorte entschieden werden. In Wolhusen will die Luzerner Regierung für 120 Mio. Fr. einen Neubau mit einem reduzierten Angebot realisieren. Sie rechnet dabei mit einem jährlichen Defizit von 10 Mio. Fr., das sie über sogenannte gemeinwirtschaftliche Leistungen zu decken beabsichtigt.

Zum vorgeschlagenen Angebot gehört besonders eine Geburtsabteilung. Die jährliche Anzahl Geburten liegt im Spital Wolhusen bei 390, in Sursee dagegen bei 850 und in Luzern bei gar 2000. Die Vorhaltekosten für die Versorgung von durchschnittlich einer Geburt pro Tag in Wolhusen sind immens. Besonders müssen nachts mindestens vier Fachpersonen im Spital oder in Fussdistanz dazu übernachten. Medizinisch wäre ein Verzicht auf die Geburtsabteilung gut vertretbar. Schwangere im Einzugsgebiet des Spitals (Entlebuch und Luzerner Hinterland) haben Alternativen, nicht nur in Sursee und Luzern, sondern auch in Langnau, Langenthal, Olten und Aarau. Aus ökonomischer Sicht ist eine Geburtsabteilung in Wolhusen nicht zu vertreten. Sie widerspricht dem Wirtschaftlichkeitsgebot nach Art. 32 des Krankenversicherungsgesetzes.

Doch der lokalen Politik reicht das Angebot der Luzerner Regierung einschliesslich der Geburtsabteilung immer noch nicht. Sie verlangt ein neues Spital, das die bisher realisierte Versorgung mit innerer Medizin, Chirurgie, interdisziplinäre Intensiv- und Notfallstation, Gynäkologie und Geburtshilfe umfasst. Die lokalen Politiker argumentieren mit der Wertschöpfung und den Steuereinnahmen, die ein Spital regional generiert. Da der Vorteil lokal anfällt, die Kosten aber vom Kanton getragen werden, ist die Argumentation nachvollziehbar. Die Gemeinden im Einzugsgebiet des Spitals stellen sich besser, wenn der Neubau kommt und das medizinische Angebot möglichst umfassend ist.

Uri und die Spezialisierung

Das Sankt-Florians-Prinzip könnte hier überwunden werden, wenn der Kanton von den Einzugsgemeinden verlangen würde, das Defizit der stationären Grundversorgung am regionalen Standort zu übernehmen. Dies entspräche dem Prinzip der fiskalischen Äquivalenz, bei der die Kreise der Nutzniesser und der Zahler deckungsgleich sind, und es hätte natürlich Auswirkungen auf das Ergebnis. Es wäre zu erwarten, dass die regionalen Politiker von ihren Maximalforderungen Abstand nähmen und möglicherweise in einzelnen Fällen gar bereit wären, auf ein Spital zu verzichten.

Der Kanton Uri, der gerade einen Neubau seines Spitals in Altdorf eröffnet hat, tut dies nicht. Das Urner Volk hatte 2017 einem Spitalkredit von 115 Mio. Fr. mit 85,5% zugestimmt. Zum Angebot gehört unter anderem eine neue Geburtsabteilung für 280 Geburten pro Jahr – das Einzugsgebiet ist mit 37’000 Einwohnern noch kleiner als in Wolhusen. Die fiskalische Äquivalenz ist in diesem Fall gewahrt. Dennoch ist es fraglich, ob sich der Kanton Uri mit dem Neubau langfristig einen Dienst erwiesen hat.

Die Rekrutierung von Ärzten und Pflegefachkräften gestaltet sich in peripheren Regionen zunehmend schwierig. Der medizin-technische Fortschritt und der Wettbewerb der Leistungserbringer treiben die Spezialisierung in der Medizin immer weiter. Das Spital Altdorf versucht, in der Bauchchirurgie mitzuhalten, obwohl seine geringen Fallzahlen es nicht erlauben, qualitativ hochstehende Behandlungen zu garantieren. Eher früher als später wird dies dazu führen, dass das Leistungsangebot ausgedünnt werden muss. Unabhängig davon, wie sie 2017 an der Urne gestimmt haben, werden die Urner dann mit ihren Füssen abstimmen: In Stans, in Brunnen, in Schwyz und in Luzern stehen Spitäler bereit, die von Altdorf her in zwanzig bis dreissig Minuten per Auto zu erreichen sind. Spätestens dann wird das Spital Altdorf zu einem Klotz am Fuss des Kantons werden.