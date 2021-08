Sanofi steigt gross bei mRNA ein

Sanofi konnte die jahrelange Gewinnerosion überwinden. Der Sprung in der operativen Gewinnmarge (Ebitda-Marge) im Jahr 2020 verzerrt zwar das Bild. Er ist dem Verkauf der Regeneron-Beteiligung geschuldet. Die Ebitda-Marge kann sich gemäss den Schätzungen in der Folge aber auf höherem Niveau halten. Die Fokussierung auf rentablere Bereiche trägt Früchte. Der Umsatz wurde 2020 neben der Pandemie auch durch einen starken Euro belastet. Dieses und nächstes Jahr soll er 4,5 bis 5%, danach 3 bis 5% wachsen (bis 2025).

01 | Sanofi konnte die jahrelange Gewinnerosion überwinden. Der Sprung in der operativen Gewinnmarge (Ebitda-Marge) im Jahr 2020 verzerrt zwar das Bild. Er ist dem Verkauf der Regeneron-Beteiligung geschuldet. Die Ebitda-Marge kann sich gemäss den Schätzungen in der Folge aber auf höherem Niveau halten. Die Fokussierung auf rentablere Bereiche trägt Früchte. Der Umsatz wurde 2020 neben der Pandemie auch durch einen starken Euro belastet. Dieses und nächstes Jahr soll er 4,5 bis 5%, danach 3 bis 5% wachsen (bis 2025).