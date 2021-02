Santhera beschafft sich frisches Kapital

Santhera hat erneut eine Notfianzierung gezimmert. Schon zuvor musste sie ungefähr alle zwei Monate Aktien ausgeben, die sie im Rahmen von Finanzierungsvereinbarungen an spezialisierte Gesellschaften abtritt. Nun will sie auch die Wandelanleihe restrukturieren, was eine ausserordentliche Generalversammlung absegnen muss. Aktionäre und Anleiheninvestoren werden wohl in den sauren Apfel beissen. Die Alternative lautet, die Papiere zu verkaufen, was bei den meisten Anlegern sicher einen massiven Verlust bedeuten würde. Da erscheint es attraktiver, weiter zu hoffen, dass es am Ende doch noch zu so etwas wie einem Happy End kommt. Dieses würde in einer Vereinbarung mit einem grösseren Partner bestehen, der eine bedeutende Vorauszahlung leistet und Santhera eine ansprechende Umsatzbeteiligung gewährt. Natürlich ist ihre Verhandlungsposition geschwächt, steht sie doch permanent finanziell mit dem Rücken zur Wand da. Immerhin sind die Chancen intakt, denn das neuartige Steroid Vamorolone hat in bisherigen Studien verheissungsvoll abgeschnitten. Dennoch wird Santhera auch im Fall von positiven Daten, die im zweiten Quartal erwartet werden, gleich wieder den Kapitalmarkt anzapfen müssen. Bestehende Aktionäre sollten wohl durchhalten. Einsteigen sollte nur, wer einen möglichen Totalverlust locker wegstecken kann.