Santhera-CEO: «Wir sind kämpferisch!»

(AWP) Vergangene Woche Freitag hat das Pharmaunternehmen Santhera (SANN 41.35 6.71%) so etwas wie seinen ganz eigenen «Black Friday» erlebt. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) hatte eine negative Beurteilung für den Typ-II-Erweiterungsantrag für Raxone zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) abgegeben. Die Folge: Santhera-Aktien haben knapp die Hälfte an Wert verloren.

Auf die Frage, wie es ihm gehe, gibt der Santhera-CEO Thomas Meier gegenüber AWP zwar ohne zu zögern ein «nicht gut» zu. Es folgt aber gleich darauf: «Aber wir geben nicht auf und sind kämpferisch!». Damit spielt Meier auf den Widerspruch an, den Santhera gegen diese Empfehlung einreichen wird. Das Unternehmen hat jetzt 15 Tage Zeit um den Einspruch vorzubringen und weitere 45 Tage um die detaillierte Begründung zu liefern, wie der Manager erklärt.

CEO: Empfehlung kam überraschend

Wie Meier aber auch betont, sei die Empfehlung sehr überraschend gekommen und angesichts der Daten, die Santhera eingereicht habe, auch nicht wirklich nachvollziehbar.

Wie Santhera am vergangenen Freitag mitgeteilt hatte, war es am vergangenen Mittwoch zu einer mündlichen Anhörung von Santhera vor dem CHMP gekommen. Dabei war die klinische Relevanz der vorhandenen Daten in der vorgeschlagenen Indikation diskutiert worden.

Das CHMP bezweifelt laut Mitteilung, dass die Phase-III-DELOS-Studie genügend Nachweis zur Wirksamkeit erbringt für die Bewilligung einer Typ-II-Variation der bestehenden Marktzulassung von Raxone. Wie Meier in dem Gespräch mit AWP ausführt, wurde unter anderem die Grösse der Population in der Studie bemängelt. Sie sei mit 64 Patienten als vergleichsweise klein bewertet worden.

Neue Rapporteure erstellen eigene Analyse

Wenn Santhera nun Widerspruch einlegt und die Daten nochmal bewertet werden, könne dies auch durchaus zu einem positiven Ergebnis führen. Immerhin würden sie von neuen Rapporteuren begutachtet, die Ihre eigene Analyse durchführen, führt Meier weiter aus.

Für sein Unternehmen und die weitere Planung bedeute die negative Beurteilung aber eine Verzögerung von mehreren Monaten. Das bedeute, dass geplante Investitionen dieser Verzögerung nun angepasst werden müssen, so der Manager weiter.

Analysten uneins

Diesen Optimismus teilt der zuständige Analyst von Kepler Cheuvreux dagegen nicht. Er räumt Santhera nur eine geringe Chance ein, mit dem Widerspruch die gewünschte Zulassung zu erhalten.

Nicht ganz so pessimistisch klingt es bei der Royal Bank of Canada. Dort heisst es, man halte einen Santhera-Erfolg für nicht ausgeschlossen. Der zuständige Experte rechnet nun allerdings nur noch mit einer 50% (zuvor 65%) Wahrscheinlichkeit eines Erfolges von Raxone bei der Krankheit DMD in Europa.

An der Börse erholen sich die Aktien am Montag etwas von ihrem Kurssturz am vergangenen Freitag und gewinnen in einem leicht fester tendierenden Gesamtmarkt gegen 14.40 Uhr 5,2% hinzu.