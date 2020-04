Santhera macht mit einem Covid-19-Mittel auf sich aufmerksam

Santheras Wirkstoff POL6014, für den sie nun den Namen Lonodelestat einführt, wird auf seine Tauglichkeit für Covid-19-Patienten getestet. Wissenschaftler eines Konsortiums namens NETwork to target neutrophils in Covid-19 sind an das Schweizer Pharmaunternehmen herangetreten. Sie trauen dem Inhibitor der humanen neutrophilen Elastase (hNE) zu, die schwere Lungenentzündung zu dämpfen, die manche Coronapatienten entwickeln. So könnte ein akutes Atemnotsyndrom (ARDS) verhindert werden, das für die meisten tödlichen Krankheitsverläufe verantwortlich ist.

Santhera hat am Montag mitgeteilt, sie habe mit dem Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) bei New York eine Vereinbarung für die Abklärungen getroffen. Das renommierte Labor ist Teil eines Konsortiums aus elf Forschungsorganisationen (fast alle aus den USA), das das Potenzial dieser Wirkstoffklasse für Covid-19-Therapien ausloten will. Das CSHL finanziert die Tests, Santhera stellt Lonodelestat zur Verfügung und unterstützt die Wissenschaftler in der Planung der Experimente.