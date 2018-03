Santhera rutscht tiefer ins Minus

(AWP) Das Pharmaunternehmen Santhera (SANN 19.4 -1.72%) hat das Jahr 2017 mit einem höheren Verlust abgeschlossen. Mit 51,5 Mio. Fr. (VJ 35,4 Mio) lag das Minus aber im Rahmen der eigenen Prognosen. Santhera hatte Ende Januar bereits vorläufige Umsatzzahlen veröffentlicht und eine Spanne von 50 bis 55 Mio. Fr. für den Verlust genannt. Für die weitere Zukunft nennt Santhera in einer Medienmitteilung vom Dienstag drei Behandlungsbereiche, auf die man sich künftig fokussieren werde.

So werde man sich generell weiterhin auf die Behandlung seltener Krankheiten konzentrieren. Dabei sollen neuro-ophthalmologische, neuromuskuläre und Lungenerkrankungen im Vordergrund stehen. Mit der Einlizensierung des Produktkandidaten POL6014 habe man einen wichtigen Schritt unternommen, um die Pipeline auszuweiten.

Mitte Februar hatte Santhera mitgeteilt, von Polyphor eine weltweite Exklusivlizenz zur Entwicklung und Vermarktung eines klinischen Prüfmedikaments gekauft zu haben.

Der Entwicklungskandidat POL6014 bietet einen potenziellen Therapieansatz für Krankheiten wie Mukoviszidose (zystische Fibrose, CF) und andere neutrophile Lungenerkrankungen. Im Gegenzug zahlte Santhera eine Erstzahlung von 6,5 Mio Fr. in Santhera-Aktien zu einem vereinbarten Wert von 27.2053 Fr. je Aktie.

Zulassung für DMD weiter geplant

Mit Blick auf Raxone (Idebenone) erklärt Santhera, man werde weiter an der Zulassung des Mittels in der Indikation Duchenne muscular dystrophy (DMD) arbeiten. Die negative Beurteilung des europäischen Ausschusses CHMP sei eine Enttäuschung gewesen.

Dennoch bleibe man überzeugt, dass die Daten aus der Phase-III-Studie DELOS eine gute Basis für einen Zulassungsantrag darstellen. Man konzentriere sich nun darauf, weitere stützende klinische Daten zu erheben, die diese These ausreichend für einen erneuten Antrag untermauern.

Nicht weiter erwähnt wird ein weiterer Rückschlag, den Santhera erst kürzlich mit dem Wirkstoff Idebenone eingesteckt hatte. In einer Studie wurde zwar die Sicherheit von Idebenone in der Behandlung des MS-Form PPMS bestätigt.

Gleichzeitig habe der Wirkstoff in einer Phase-I/II-Pilotstudie der US-Behörde National Institutes of Health (NIH) aber in puncto Wirksamkeit keinen Unterschied gegenüber Placebo gezeigt, teilte das Unternehmen erst kürzlich mit.

Höhere Kosten

Zu den Zahlen selbst erklärt Santhera, dass die Gewinnentwicklung 2017 im Zeichen der klinischen Versuchsreihen gestanden habe. Denn durch die Phase-III-Studie SIDEROS und auch die Vorbereitungen der Zulassungsanträge von Raxone in den USA und der EU seien die Kosten für Forschung & Entwicklung auf 26,6 Mio. Fr. angestiegen – eine Zunahme gegenüber den 17,7 Mio. des Vorjahres.

Auch im Bereich Marketing und Vertrieb hätten die Kosten zugenommen. Die Gesamtkosten haben demnach 2017 bei 69,6 Mio. Fr. gelegen nach 48,6 Mio im Jahr zuvor.

Was die weiteren Projekte betrifft, sieht sich Santhera laut Mitteilung finanziell gut aufgestellt. Dank einer Wandelanleihe über 60 Mio. Fr., die man im Februar 2017 erfolgreich platziert hatte, verfüge das Unternehmen über die nötigen Mittel, um in weitere klinische Tests zu investieren, die eine Zulassung von Idebenone bei DMD ermöglichen. Per Ende 2017 habe man über liquide Mittel in Höhe von 58,2 Mio. Fr. verfügt.

