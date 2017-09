Santhera steigert Umsatz und Verlust

(AWP) Das Spezialitätenpharma-Unternehmen Santhera (SANN 72 0.63%) hat im ersten Halbjahr 2017 dank steigender Verkaufszahlen für Raxone den Umsatz gesteigert. Unter dem Strich resultierte dennoch ein höherer Verlust als im Vorjahr.

Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen einen Nettoumsatz von 21 Mio bis 23 Mio mit Raxone, wie Santhera am Dienstag mitteilte.

In den ersten sechs Monaten 2017 stieg der Nettoumsatz des Medikaments Raxone an Patienten mit der neurologischen Augenkrankheit LHON (Leber Hereditärer Optikusneuropathie) auf 10,9 Mio von 7,2 Mio im Vorjahr. Dem stand ein höherer operativer Aufwand als Folge verstärkter kommerzieller und klinischer Aktivitäten gegenüber. Der operative Gesamtaufwand belief sich auf 30,5 Mio nach 22,6 Mio in der gleichen Vorjahresperiode.

Somit weitete sich der operative Verlust auf 21,4 Mio von -17,2 Mio im Vorjahr aus. Unter dem Strich resultierte ein Reinverlust von 22,7 Mio CHF, verglichen mit einem Fehlbetrag von 18,0 Mio im Vorjahr.

Per 30. Juni 2017 verfügte die Gesellschaft über frei verfügbaren flüssigen Mittel (liquide Mittel und kurzfristige finanzielle Vermögenswerte)im Umfang von 78,0 Mio verglichen mit 49,8 Mio per Ende 2016; Santhera hat im ersten Halbjahr eine Wandelanleihe in der Höhe von 60 Mio CHF erfolgreich platziert.

«Wir befinden uns auf Kurs, unsere Ziele 2017 zu erreichen», sagt in der Mitteilung CEO Thomas Meier. Entsprechend wird die bisherige Guidance, dass im Gesamtjahr mit einem Raxone-Umsatz zwischen 21 bis 23 Mio CHF gerechnet wird, bestätigt.

Die komplette Historie zu Santhera finden Sie hier. »