Santhera brechen rund 30% ein

(AWP/KUE) Die Aktien von Santhera (SANN 27.35 -31.8%) brechen ein. Sie verlieren 29% bei Wiederaufnahme des Handels. Zuvor waren die Papiere rund eine Stunde bis 14:30 Uhr ausgesetzt gewesen. Santhera ist offenbar mit seinem Einspruch gegen die negative Beurteilung für den Typ-II-Erweiterungsantrag für Raxone zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) durch den Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) gescheitert. Man habe vom CHMP eine entsprechende mündliche Begründung erhalten, schreibt der Pharmakonzern am Mittwoch. Santhera rechnet darum mit der Aufrechterhaltung der ursprünglich im November getroffenen Empfehlung des Komitees. Der Pharmakonzern hat für den 26. Januar die Bekanntgabe weiterer Einzelheiten angekündigt.

CEO Thomas Meier wollte sich auch auf FuW-Nachfrage nicht zu weiteren Details und Plänen äussern. Nur so viel: Dem Management sind am Morgen ungewöhnliche Bewegungen des Aktienkurses aufgefallen. In Absprache mit der Börse SIX sei man zu dem Ergebnis gekommen, eine Ad-hoc-Mitteilung herauszugeben. Der erste Kursverfall am Morgen begann ungefähr um 9.25 Uhr, bis 10.38 Uhr hatten die Papiere bereits mehr als 13% verloren, bevor sie sich später wieder etwas erholten.

Das CHMP hatte im November bezweifelt, dass die Phase-III-DELOS-Studie genügend Nachweis zur Wirksamkeit erbringt für die Bewilligung einer Typ-II-Variation der bestehenden Marktzulassung von Raxone. Santhera hatte den Antrag als Ergänzung zur bestehenden Marktzulassung für Leber hereditäre Optikusneuropathie (LHON) eingereicht.

