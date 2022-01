Satte Renditen in der Säule 3a

Endlich. Die Vorsorgefonds in der Säule 3a werden günstiger, nachdem sich die Preise für lange Zeit wenig bis gar nicht bewegt hatten. Das zeigt eine Analyse von 84 Produkten, die «Finanz und Wirtschaft» in Zusammenarbeit dem Online-Vergleichsdienst Moneyland.ch gemacht hat. Sämtliche Anlageprodukte sind im Rahmen der dritten Säule für Privatanleger erhältlich (hier geht es zum individuellen Vorsorgefonds-Vergleich).

Konkret: Die durchschnittlichen Gesamtkosten bei einer Anlagesumme von 100’000 Fr. während zehn Jahren betragen 10’519 Fr. Bei der letzten Auswertung vor rund einem Jahr lagen die Durchschnittskosten noch bei 12’012 Fr. Digitale Vorsorgelösungen hätten in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, was sich generell positiv auf die Kosten von Vorsorgeprodukten auswirke, sagt Felix Oeschger, Analyst bei Moneyland.