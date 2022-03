Sawiris verkauft Skigebiet Andermatt-Sedrun

Die Liste ist lang: Vail Resorts ist an 40 Skigebieten in den USA, Kanada und in Australien beteiligt. Ein grosser Teil wie Beaver Creek, Vail oder Park City gehören dem Unternehmen gleich selbst, an anderen wie Whistler Mountain in Kanada ist die Firma beteiligt. Nun steigen die US-Amerikaner in Andermatt ein.

Dies teilte Andermatt Swiss Alps mit, die Firma von Samih Sawiris. Damit erhält Andermatt einen weiteren potenten Geldgeber. Andermatt Swiss Alps, das Unternehmen hinter dem Skigebiet Andermatt, gehört zu einem grossen Teil Orascom und Samih Sawiris direkt. Mit diesem Unternehmen entwickelte Sawiris die Skiregion Andermatt, baute neue Anlagen, neue Ferienwohnungen und neue Hotels, wie das The Chedi, ein 5-Stern-Luxushaus in den Bergen.