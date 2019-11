S+B ergänzt geplante Kapitalerhöhung

(AWP) Der Stahlhersteller Schmolz+Bickenbach hat Anpassungen und Ergänzungen an der geplanten Kapitalerhöhung vorgenommen. Damit soll sichergestellt werden, dass die BigPoint Holding von Martin Haefner ihr Beteiligungsziel von mindestens 37,5 % erreichen kann und gleichzeitig die Liwet Holding mit ihrem Grossaktionär Viktor Vekselberg an der Kapitalerhöhung teilhaben kann.

Neu soll das Aktienkapital um mindestens 325 Mio. Fr. erhöht werden, mit einer gleichzeitigen Nennwertreduktion, wie es in einer Medienmitteilung vom Montag hiess. Um die Transaktionssicherheit zu erhöhen, werde als eine technische Notwendigkeit der Maximalbetrag formell auf 614,25 Mio. Fr. angesetzt. Zuvor lag die Spanne zwischen 189 und 350 Mio. Fr. Über die Kapitalerhöhung entscheiden die S+B-Aktionäre an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 2. Dezember.

Zu der Anpassung hätten die weitergeführten Gespräche mit Fremdkapitalgebern, Grossaktionären und Banken geführt. BigPoint hatte sich, wie bekannt, verpflichtet, die Kapitalerhöhung mit 325 Mio. Fr. zu unterstützen. Zudem habe die Haefner-Holding verlangt, dass Liwet im Bezugsrechtsangebot teilnehmen kann, aber für im Markt angebotene nicht ausgeübte Bezugsrechte nicht berücksichtigt wird.

Der Ausgabepreis der neuen Aktien soll in 5 Rappen-Schritten zwischen 0,30 und 0,15 Franken pro Aktie betragen. Dabei werden am Morgen der GV alle Preise unter 30 Rappen gestrichen, die um mehr als 5 Rappen unter dem dann herrschenden Marktpreis liegen. Zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag von 0,232 Fr. würden also beispielsweise alle Ausgabepreise unter 0,18 Fr. gestrichen, bei einem Preis von beispielsweise 0,26 Fr. alle unter 0,21 Fr. usw.

Der endgültige Ausgabepreis wird nach Abschluss des Angebots festgelegt. Dabei werde der höchste Preis ausgewählt, zu welchem mindestens 325 Mio. Fr. Kapital aufgenommen werden können.