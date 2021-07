Sberbank will keine Bank mehr sein

In den Eigenkapitalkosten spiegelt sich das Länderrisiko. Aufgrund von Sanktionen können sich russische Banken nicht frei am Kapitalmarkt bewegen. Trotzdem vermag Sberbank ihr Kapital wertsteigernd einzusetzen. Mehr Digitalisierung, eine Reduktion der ­Filialen im Land bei gleichzeitig wachsender Kundenzahl – all diese Faktoren haben sich positiv auf die Eigenkapitalrendite ausgewirkt. Bis 2023 wurden 17% als Ziel ausgegeben. Hier hätte mehr dringelegen. Im ersten Quartal 2021 wurde der Wert bereits übertroffen.

