Schaden von «Dorian» ist noch nicht absehbar

Die Folgen von «Dorian» sind verheerend. Auf den Bahamas hat der Wirbelsturm laut dem Nationalen Sturmzentrum von Amerika eine «extreme Zerstörung» angerichtet. Mindestens fünf Personen verloren das Leben, bis zu 13 000 Häuser wurden verwüstet und die Stromversorgung wurde zerstört. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde ist «Dorian» der zweitstärkste Hurrikan, der je im Atlantik gemessen wurde.

Am Sonntag erreichte der Sturm der Kategorie fünf die Bahamas. Doch er fegte nicht über die Inselgruppe hinweg, sondern verlangsamte sich. Am Montagvormittag bewegte er sich noch im Schritttempo in Richtung Florida. Ein paar Stunden später stand er dann nahe der Hauptinsel Grand Bahama still. 175 Kilometer östlich von Palm Beach befand er sich auch noch am Dienstagvormittag, bewegte sich dann aber langsam in nordwestliche Richtung.