Der Karl-Marx-Kopf überlebensgross vor dem Landesamt für Steuern und Finanzen: eine feine Ironie. Nur sollte hinter dem Haupt des Denkers statt «Proletarier aller Länder, vereinigt euch!» sachgemässer stehen: «Steuerzahler Sachsens, wehret euch!». Schliesslich liegt die Steuerquote in deutschen Landen nahezu auf 50%, was durchaus begründbaren Anlass zum Aufruhr böte. Hier, in Chemnitz, entlädt sich Volkes Zorn dieser Tage allerdings lieber gegen Zuwanderung, was wiederum wütende Gegendemonstranten auf den Plan ruft. Die Polizei hat alle Hände voll zu tun, die Politik in Berlin ringt ratlos die Hände. Das Marx-Monument, zu DDR-Zeiten vom werktätigen Volk als «Schädelstätte» verspottet (so übersetzte der Sachse Luther das biblische Golgatha), scheint für Aufmärsche jedweder Couleur ein kommoder Treffpunkt zu sein. Chemnitz entsorgte 1990 die sozialistische Zwangsbenennung Karl-Marx-Stadt, doch an die wuchtige Bronzeskulptur des säkularen Glaubensstifters hatten sich die Menschen gewöhnt. Was Marx sich wohl dächte, wenn er die zuweilen wüsten Szenen sähe? Vielleicht fühlte er sich bestätigt: «Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht.»