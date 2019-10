Schaffner gewinnt mehrere Grossaufträge aus Automobilindustrie

(AWP/SYC) Der Elektro-Komponentenhersteller Schaffner (SAHN 214 12.04%) hat in den vergangenen Wochen einige Aufträge an Land gezogen. Mit Vertragsabschlüssen von insgesamt über 55 Mio. Fr. in der Division Automotive sei im Oktober das bisher grösste Auftragsvolumen in der Geschichte der Gruppe erzielt worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Die neuen Aufträge beziehen sich hauptsächlich auf Antennen der neuesten Generation für schlüssellose Authentifizierungssysteme in neuen Modellplattformen verschiedener globaler Automobilhersteller.

Das Auftragsvolumen erstreckt sich über die gesamte Laufzeit der neuen Modelle, die laut CEO Marc Aeschlimann sieben bis zehn Jahre beträgt. Schaffner geht davon aus, dass die Aufträge nach dem Aufbau der Produktionslinien und parallel zur Markteinführung der neuen Fahrzeuge ab dem Geschäftsjahr 2020/21 einen zunehmend positiven Einfluss haben. «Im Peak dürften sie pro Jahr 5 bis 8 Mio. Fr. zum Umsatz beitragen», präzisierte Aeschlimann gegenüber der FuW.

Schaffner hat in den vergangenen Monaten mehrmals die Prognosen nach unten korrigiert. Nachdem es im Geschäftsjahr 2017/2018 (per Ende September) den Umsatz noch um über 13% auf 222 Mio. Fr. steigern konnte, rechnet das Unternehmen mit Sitz in Solothurn nun mit einer organischen Umsatzsteigerung von 5% und einer Ebit-Marge von ebenfalls 5%. Über das Geschäftsjahr 2018/19, welches Ende September zu Ende gegangen ist, wird das Unternehmen am 5. Dezember 2019 berichten.

Komponenten von Schaffner finden Anwendung in elektronischen Motorsteuerungen, in Wind- und Photovoltaikanlagen, in der Bahntechnik, in Werkzeugmaschinen und Robotern, der elektrischen Infrastruktur sowie in der Stromversorgung einer Vielzahl elektronischer Geräte, zum Beispiel in der Medizintechnik. Für die Automobilindustrie produziert Schaffner Antennen für schlüssellose Zugangssysteme sowie Filterlösungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge und deren Ladeinfrastruktur.

Die komplette Historie zu Schaffner finden Sie hier.