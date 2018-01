Schaffner ist zurück auf dem Wachstumspfad

Schaffner (SAHN 318 0.95%) ist ein global führender Anbieter von Lösungen, die durch das gezielte Umformen von elektrischer Leistung den effizienten und störungsfreien Betrieb elektronischer Systeme sicherstellen. Im Geschäftsjahr 2016/17 (per Ende September) resultierte auf einem Umsatz von 195,7 Mio. Fr. ein Gewinn von 8,7 Mio. Fr. Das Unternehmen beschäftigt knapp 3500 Mitarbeiter. Nur rund 100 davon arbeiten am Hauptsitz im solothurnischen Luterbach, wo sich Management sowie Forschung und Entwicklung befinden. Produziert wird in Werken in Ungarn, in den USA und in Asien. Schaffner ist in drei Divisionen gegliedert: EMC (EME 82.05 -0.27%) (EMV, elektromagnetische Verträglichkeit; 50% Umsatzanteil), Power Magnetics (26%) und Automotive (24%). Absatzmärkte sind Europa (42%), Asien (36%) und Amerika (22%).

Schaffner hat nach zwei Geschäftsjahren mit rückläufigen Zahlen bei Auftragseingang, Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn 2016/17 in all diesen Bereichen wieder Wachstum verzeichnet. Die Erholung ist aber noch etwas unsicher. Zwar geht das Management bei einem ungebrochen positiven Wirtschaftsumfeld und einer stabilen Entwicklung an den Devisenmärkten von weiterem Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr aus. Dennoch wird nur eine Betriebsgewinnmarge auf Stufe Ebit im mittleren einstelligen Bereich erwartet – gleich viel wie im abgelaufenen Geschäftsjahr. Grund für die vorsichtige Prognose ist anhaltender Margendruck in allen Divisionen, wie CEO Marc Aeschlimann sagt.

Noch nicht ganz aus den Problemen heraus ist die Division Power Magnetics. 2016/17 wurden aber im Gesundungsprozess deutliche Fortschritte erzielt; der Verlust der Einheit halbierte sich. Den Turnaround erwartet Aeschlimann im Verlauf des Geschäftsjahrs 2018/19.

In der Division Power Magnetics liegt noch ein weiterer Grund für die vorsichtige Margenprognose: Sie muss noch in der Krise abgeschlossene Verträge mit schlechten Margen abarbeiten. Hat die Division den Turnaround einmal abgeschlossen, soll sich die Ebit-Marge aber in Richtung der mittelfristig angestrebten 8% oder mehr bewegen, hofft Aeschlimann.

Die Schaffner-Aktien haben in den vergangenen zwölf Monaten 25% zugelegt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2018 von 19 haben sie noch etwas Potenzial nach oben. Damit sich dieses realisiert, müssen aber weitere Fortschritte in der Gesundung der Division Power Magnetics sowie eine Bewegung der Marge in Richtung Mittelfristziel sichtbar werden. Schaffner ist zuversichtlich, dass das erreicht werden kann. Zeichen dieser Zuversicht ist, dass das Unternehmen die Dividendenzahlung wieder aufgenommen hat. Für 2016/17 sollen 6.50 Fr. pro Aktie ausgeschüttet werden. Geduldige Anleger können immer noch ein Engagement ins Auge fassen.

