Scharfer Einbruch

Das ist eine schlechte Nachricht, die allerdings nicht überraschend kommt: Aufgrund der aktualisierten Prognosen rechnen die Ökonomen des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco neu mit einem Rückgang des Bruttoinlandprodukts von 6,7% im laufenden Jahr. Die Arbeitslosenquote dürfte auf 3,9% steigen. Schon vor zwei Wochen hatte das Seco angekündigt, dass der coronabedingte Einbruch wesentlich schärfer ausfallen dürfte als der noch im März angekündigte voraussichtliche Rückgang von 1,5%.

Damit zeigt sich einmal mehr, dass die Ökonomie generell und die Prognosen im Speziellen alles andere als exakte Wissenschaft sind. Aussagen auf die Kommastelle genau sind im Grund der Dinge unerheblich, entscheidend ist der aufgezeigte Trend. All jene Ökonomen, die sich lediglich auf ihre mathematischen Modelle verlassen, werden immer daneben liegen. Die Realität lässt sich nicht in auch noch so grossen und komplizierten Formelbergen erfassen – eigentlich auch eine tröstliche Erkenntnis.

Dennoch lohnt es sich, die einzelnen Aggregate der Prognose zu betrachten. Das grösste Aggregat, der private Konsum, bricht überdurchschnittlich ein. Das gilt auch für die Ausrüstungsinvestitionen und die Exporte. Der staatliche Konsum dagegen wird 2020 weiter wachsen, unterstellt wird ein Plus von 2%.

Das lässt ein paar Schlüsse zu: Der private Konsum wird sich wohl recht zügig erholen, wenn er denn erlaubt wird. Da dürfte sich etlicher Nachholbedarf aufgestaut haben. Ähnliches gilt für Investitionen, die eher aufgeschoben als aufge­hoben wurden. Der Aussenhandel wird nach Massgabe der Öffnungen der Grenzen – darauf hat die Schweiz einen geringen Einfluss – auch wieder anziehen.

Diese mutmasslichen Entwicklungen sowie das Wachstum des staatlichen Konsums zeigen, dass eines völlig verfehlt wäre: ein staatliches Konjunkturprogramm. Es besteht kein Mangel an­­­ ­Investitionen der öffentlichen Hand, eher im Gegenteil. Die Rezession beruht auf staatlichen Vorschriften und Geboten – also sind diese zu lockern. Je länger damit zugewartet wird, desto grösser werden die wirtschaftlichen Schäden.

Die SP will sich mit einschlägigen politischen Forderungen profilieren. Ihr Noch-Präsident, Christian Levrat, erhielt in den Tamedia-Tageszeitungen (zu diesem Verlagshaus gehört auch FuW) die Gelegenheit, in einem Interview entsprechend aufzutreten. Er will Geld an alle verteilen, bestimmte Produktionen verstaatlichen, eine Erbschaftssteuer einführen, einen Solidaritätsfonds schaffen, den die «Reichen» zu speisen hätten.

Die SP bemüht sich, im Windschatten der Coronakrise alte ideologische Postulate umzusetzen. Der Vorwurf Levrats an FDP und SVP, sie wollten aus der Situation politisches Kapital schlagen, fällt noch verstärkt auf ihn selbst zurück. Seine Ideen sind letztlich Voodoo-Economics und eher geeignet, die Krise noch zu vertiefen und zu verlängern als zu mildern. Der politisch verursachte Einbruch der Wirtschaft ist scharf, er lässt sich nicht einfach wegtherapieren.