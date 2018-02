Schindler-CEO: «Wachstum kam aus allen Regionen»

Der Lift- und Fahrtreppenbauer Schindler (SCHP 226.6 0.98%) hat 2017 Wachstum erzielt. Der Firmenchef Thomas Oetterli zeigt sich mit der Leistung zufrieden. «Wir haben das erste Mal über 10 Mrd. Umsatz erzielt und das Wachstum kam aus allen Regionen und Produktlinien», sagte er an der Bilanzmedienkonferenz am Freitag in Zürich gegenüber AWP Video. Wie er den chinesischen Markt einschätzt, und wie Schindler auf Preisdruck und steigende Rohstoffpreise reagieren will, erfahren Sie im Video-Interview.

