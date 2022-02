Schindler erhält Wartungsauftrag von ISS

(AWP) Der Lift- und Rolltreppenbauer Schindler (SCHP 229.60 +0.26%) hat einen Wartungsauftrag für das global tätige Gebäudemanagers ISS gewonnen. Schindler werde damit zum bevorzugter Partner für die Wartung und Modernisierung von Aufzügen und Fahrtreppen in von ISS unterhaltenen Gebäuden in mehr als 30 Ländern, teilte der Innerschweizer Konzern am Mittwoch mit.

Finanzielle Angaben oder Informationen zur Laufzeit des Vertrags wurden in der Mitteilung nicht gemacht. Betont wurde hingegen, dass über die eigentliche Wartung hinaus eine Zusammenarbeit geplant sei. So sollen massgeschneiderte Lösungen entwickelt werden, um den Personenfluss in von ISS gemanagten Gebäuden zu optimieren.