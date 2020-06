Schindler ist eine gute Wahl in der Krise

02 | Erfolgsrechnung: Der globale Markt für Neuinstallationen wuchs in den vergangenen zwei Jahren 2%, derjenige für Modernisierungen und Wartungen 4%. Schindler verfolgt das Ziel, stärker als der Markt zu wachsen. In den letzten Jahren ist das oft gelungen. Druck auf die Marge kam zuletzt von der Aufwertung des Frankens sowie steigenden Lohnkosten. Gegensteuer will Schindler mit dem Modularitätsprogramm ­geben: Produkte aus standardisierten ­Bausteinen sollen die Produktionskosten ab diesem Jahr sinken lassen.