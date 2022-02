Schindler-Präsident: «Thomas Oetterli ist nicht abrupt gegangen»

Herr Napoli, im vierten Quartal ist die Marge gesunken, der Ausblick für das erste Halbjahr 2022 ist ernüchternd. Was ist los bei Schindler?

Es stimmt: Wir sind noch nicht auf dem Profitabilitätsniveau, das wir erreichen wollten. Wir wollten kompetitive Margen zurückerhalten. Das ist uns nicht gelungen. Im Gegenteil. In den letzten zwei Jahren haben wir an Wettbewerbsfähigkeit verloren, wie auch ein Vergleich mit den Resultaten unserer grössten Konkurrenten zeigt.

Woran liegt das?

Wir erleben im Moment einen einzigartigen Mix von Herausforderungen: Fremdwährungsdruck, Margendruck bei Neuinstallationen, Unterbrüche in den Lieferketten, die noch nicht abgeschlossene Reduktion der Komplexität in unserem Produktportfolio und die Marktabschwächung in China, die nach sofortigen Massnahmen verlangt. Keine dieser Herausforderungen ist neu. In meiner Karriere bei Schindler habe ich jedes dieser Probleme schon mindestens ein Mal angetroffen und gemanagt. Neu ist, dass alle fünf gleichzeitig auftreten. Das ergibt einen sehr schwierigen Mix. Als Unternehmen müssen wir deswegen nun handeln.