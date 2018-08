Schindler legt einen Zacken zu

Schindler setzt den Fokus für Investitionen neu. Während in den vergangenen Jahren die Ausdehnung der Präsenz namentlich in Asien im Vordergrund stand, ist es nun Technologie. In einer ersten Phase bremst der damit verbundene Aufwand die Margenentwicklung nach oben. Doch CEO Thomas Oetterli betonte an der Präsentation der Halbjahreszahlen am Freitag: «Wir lassen uns nicht von langfristig notwendigen Investitionen abhalten, nur um die Marge im nächsten Quartal zu steigern.»

Derzeit investiert der Lift- und Rolltreppenhersteller viel in digitale Vernetzung. Sie erlaubt es, Service und Unterhalt via Sensoren in Neuanlagen zu integrieren. Zweiter Schwerpunkt ist das Ausrollen eines Programms zur Modularisierung der Produktpalette. Im zweiten Quartal führte Schindler erste Teile, die Liftkabine in Modernisierungsprojekten, im Markt ein. Die Harmonisierung läuft bis 2020 und wird dank der in der Herstellung erzielten Effizienzgewinne zunehmend margenfördernd wirken.