Schindler-VR kauft eigene Aktien im grossen Stil

(AWP) Beim Lift- und Rolltreppenhersteller hat ein nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied Aktien im grossen Stil gekauft. Konkret wurden am Montag 15’000 Namenaktien mit einem Gesamtwert von 3,01 Mio. Fr. erworben, wie einer am Donnerstagabend auf der Seite der Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation publizierten Meldung zu entnehmen ist.

Schon in den letzten Wochen kam es zu grossen Zukäufen. So wurden unter anderem am 3. und 4. März Schindler-Partizipationsscheine im Wert von 3,7 Mio. rsp. von 13,7 Mio. Fr. von nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitgliedern erworben. Und auch im Februar gab es mehrere Käufe in Millionenhöhe, wobei zwei Pakete mit Volumina von gut 17 und gut 18 Mio. herausragen.

Wer jeweils genau gekauft hat, geht aus den Meldungen nicht hervor.

Die Schindler-Papiere kosten aktuell rund 200 Fr. Im letzten Sommer musste für ein Papier noch rund 300 Fr bezahlt werden.