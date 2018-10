Schlacht um Kalifornien

Amerika ist gespalten. Zwei Jahre nachdem Donald Trump das Weisse Haus erobert hat, sind die Vereinigten Staaten so zerstritten wie kaum je zuvor in ihrer modernen Geschichte. Die Dauerkontroverse um den Präsidenten erschüttert die politische Landschaft, wofür Orange County ein eindrückliches Beispiel ist. Der Bezirk mit mehr als 3 Mio. Einwohnern, der sich im Südosten von Los Angeles entlang der Pazifikküste nach San Diego erstreckt, zählt zu den wohlhabendsten Kaliforniens. Im demokratisch dominierten Bundesstaat ist er seit Jahrzehnten eine konservative Bastion der Republikaner, aus der Richard Nixon stammte und die Ronald Reagan als Ausgangsbasis für seine politische Karriere diente.

Die Grenze zum sozialliberalen Nachbarbezirk Los Angeles wird daher auch als Orange Curtain bezeichnet, in Anlehnung an den Begriff des Eisernen Vorhangs im Kalten Krieg. Doch die Zeichen stehen auf Sturm. Im Süden Kaliforniens zeichnet sich ein Umbruch ab, der die Machtverhältnisse in Washington verschieben könnte.

Mit Spannung werden deshalb die amerikanischen Parlamentswahlen vom 6. November erwartet. Es geht um die Kontrolle über das Repräsentantenhaus, das seit 2010 von den Republikanern beherrscht wird. Anders als im Senat, der wohl unter republikanischer Führung bleibt, rechnen sich die Demokraten gute Chancen aus, die Mehrheit in der grossen Kammer zu erringen. Dafür benötigen sie mindestens 23 zusätzliche Sitze, wobei Kalifornien eine Schlüsselrolle spielt. Im grössten Bundesstaat stehen zehn Wahldistrikte auf der Kippe, die bisher einen republikanischen Abgeordneten für das Repräsentantenhaus stellten.

Gleich vier dieser Distrikte zählen zu Orange County, was den Küstenstreifen mit den beliebten Surfstränden zu einem der Hauptschlachtfelder im Kampf um den Kongress macht. Ex-Präsident Barack Obama bestimmte ihn denn auch zum Startpunkt seiner landesweiten Kampagne, die Wähler für die Demokraten mobilisieren soll. Zuversicht gibt seiner Partei, dass sie in den Präsidentschaftswahlen von 2016 mit Hillary Clinton erstmals seit den Dreissigerjahren mehr Stimmen in Orange County erzielt hat als die Republikaner.

Demografie hilft den Demokraten

An der Westküste ist die Grand Old Party schon lange in der Defensive. Der letzte republikanische Präsidentschaftskandidat, der Kalifornien gewann, war George Herbert Walker Bush 1988. Seither akzentuieren sich zwei demografische Trends, die den Demokraten Zulauf bescheren. Erstens sind das ethnische Veränderungen. Waren Weisse früher deutlich in der Mehrheit, ist ihr Anteil auf 37% gefallen. Im Fall von Lateinamerikanern und Asiaten ist er hingegen auf 39 respektive 15% gestiegen. Die zweite Umwälzung findet in der weissen Wählerschicht statt. Immer mehr Angehörige der unteren Mittelklasse verlassen den Bundesstaat, während Personen mit höherem Einkommen von ausserhalb in urbane Zentren wie San Francisco und Los Angeles ziehen. Auch das hilft den Demokraten und zeigt sich mitunter daran, dass sie bei den Wahlen von 2016 ihren Stimmenanteil in der weissen Bevölkerung ausgebaut haben, wogegen er im Rest des Landes gesunken ist.

Im Golden State sind die Zwischenwahlen damit vor allem eines: ein Referendum über Präsident Trump. Für republikanische Kandidaten ist das ein gravierender Nachteil, ist der Chef im Weissen Haus doch äusserst unbeliebt. Das gilt speziell für seine Migrationspolitik, wo Razzien der Einwanderungskontrolle ICE und Bilder inhaftierter Flüchtlingskinder für Entrüstung sorgen. Auf Protest stossen ebenso die Deregulierungsbestrebungen der US-Regierung im Umweltbereich, zumal Kalifornien mit Emissionsauflagen landesweit am strengsten ist und neue Ölbohrungen im Meer verboten hat. In sozialen Fragen wie Bildung, Gesundheitsversorgung und Gleichberechtigung ist zudem kaum ein anderer Bundesstaat progressiver. Entsprechend hat die Ernennung des erzkonservativen Juristen Brett Kavanaugh in den Obersten Gerichtshof den Unmut auf Washington verstärkt. Selbst mit der Steuerreform können die Republikaner kaum punkten. Das, weil sie weniger Abzüge zulässt und Steuerzahler in Bundesstaaten mit hohen Regionalabgaben wie Kalifornien dadurch benachteiligt.

Kein Wunder also, ist Kalifornien zum Epizentrum des Widerstands gegen Trump avanciert. Die Regierung in Sacramento kämpft inzwischen mit annähernd vierzig Rechtsverfahren gegen Verordnungen aus Washington. Selbstvertrauen in dieser Auseinandersetzung gibt dem Bundesstaat sein ökonomisches Gewicht.

Mit rund 40 Mio. Menschen beheimatet er 12% der amerikanischen Bevölkerung und kommt für über 14% der Wirtschaftsleistung des Landes auf. Vergangenes Jahr ist das Bruttoinlandprodukt auf mehr als 2,7 Bio. $ gestiegen, womit es lediglich von den USA selbst, China, Japan sowie Deutschland übertroffen wird. Das bezeugt einen bemerkenswerten Turnaround seit der grossen Rezession, die Kalifornien besonders schwer getroffen und in eine desolate Finanzlage versetzt hatte. Auch hier gibt es frappante Fortschritte. Belief sich das Haushaltsdefizit im Fiskaljahr 2009/10 auf nahezu 40 Mrd. $, wird für die laufende Rechnungsperiode ein Überschuss von knapp 9 Mrd. prognostiziert.

Das bedeutet nicht, dass Herausforderungen fehlen. Problematisch ist die Entwicklung in den Ballungszentren, wo die Wohnkosten stark gestiegen sind und das Heer der Obdachlosen wächst. Die extreme Steuerprogression trägt dem Bundesstaat zwar viel Geld von den Superreichen aus der IT- und der Unterhaltungsindustrie ein. Die finanzielle Abhängigkeit von dieser kleinen Bevölkerungsgruppe könnte sich im nächsten Abschwung aber als fatal erweisen. Reformen in diesen Bereichen gehören zu den Kernaufgaben des nächsten Gouverneurs.

In Sacramento hat mit Jerry Brown während der letzten acht Jahre ein zentrumsorientierter Demokrat ohne ideologische Scheuklappen regiert. Als Favorit für seine Nachfolge gilt Gavin Newsome, der als vormaliger Bürgermeister von San Francisco weiter links politisiert. Sein Herausforderer, der Geschäftsmann John Cox aus San Diego, wird von Trump unterstützt. Wie die meisten republikanischen Kandidaten in Kalifornien geht er zum Präsidenten jedoch so weit auf Distanz, dass er nicht einmal dessen Namen freiwillig aussprechen will.

Republikaner forcieren Regionalpolitik

Im Endspurt zu den Wahlen versuchen Cox und seine Mitstreiter im republikanischen Lager deshalb, die Debatte weg von der nationalen Politik auf regionale Sachthemen zu verlagern. Dazu gehört Opposition gegen eine Treibstoffsteuer, die Strassensanierungen finanziert. Bisher zeitigt diese Strategie aber wenig Erfolg. Das gilt ebenfalls für Bemühungen, demokratische Kontrahenten als linke Extremisten zu diskreditieren.

Wie überall in Amerika verspürt der linke Flügel der Demokraten auch in Kalifornien Auftrieb. Für Aufsehen sorgt diesbezüglich etwa, dass die Fraktionsspitze der langjährigen US-Senatorin Dianne Feinstein die Unterstützung für die Wiederwahl verweigert und den progressiveren Gegenkandidaten Kevin de León favorisiert. Mit Blick auf den grossen Zuspruch für Feinstein in der breiten Öffentlichkeit und auf ihre finanzielle Überlegenheit hat der Affront aber mehr symbolischen Charakter.

In den Vorausscheidungen für die Sitze im Repräsentantenhaus haben sich zudem meist gemässigte Kandidaten bewährt, die dem demokratischen Establishment nahestehen. Ultralinke Anwärter wie Alexandria Ocasio-Cortez in New York oder Ayanna Pressley in Boston konnten sich in Kalifornien nicht durchsetzen. Das dürfte den Demokraten helfen, unabhängige Wähler aus der politischen Mitte zu gewinnen. Hinzu kommt, dass sich dieses Jahr erstmals mehr unabhängige Wähler als republikanische im Bundesstaat registriert haben. Umso schwieriger wird es für die Republikaner in gut drei Wochen, Orange County als eine ihrer letzten Enklaven an der Westküste zu verteidigen.