Mark Zuckerberg hat sich entschuldigt. Doch ein «Like» hat er dafür nicht verdient. Erstens schien das Eingeständnis des Facebook-CEO halbherzig und auswendig gelernt, zweitens kam die Antwort viel zu spät, und drittens reicht eine lapidares «Sorry» nicht aus, um den «Datenklau» bei insgesamt 50 Mio. Usern zu rechtfertigen. Ein Schlag ins Gesicht der über 2 Mrd. Facebook-Jünger.

Social Media wegen des Falles Facebook unisono zu verteufeln, wäre aber falsch. Netzwerke wie Facebook, Twitter, WhatsApp und sogar Instagram tragen das Ihrige dazu bei, dass gesunde Diskussionen angestossen werden, die den demokratischen Prozess bereichern. Doch Social Media können eben auch anders.

Tag für Tag sagen wir im Internet «I agree» zu ellenlangen Nutzungsbedingungen, ohne dass wir die geringste Ahnung haben, worauf wir uns damit einlassen. Meistens passiert ja auch nichts, ausser, dass man Newsletter oder Push-Benachrichtigungen kriegt, die einen nicht interessieren. Doch manchmal verkauft man seine Seele, und das so mir nichts, dir nichts per Knopfdruck. Selbst schuld, mag da manch einer sagen. Aber das ist zu einfach.

Statt «Big Brother» gilt «Facebook is watching you». Wie geht es nun weiter? #deletefacebook ist zwar eine nette Idee, doch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir leben in einer immer mehr von Big Data dominierten Welt; mit oder ohne Facebook. Mit Daten wird Geld verdient und werden Meinungen beeinflusst, sei das von Cambridge Analytica oder Facebook & Co. Eine Oberaufsicht über die Datenberge gibt es im Prinzip keine; schliesslich haben wir ja die Nutzungsbedingungen abgesegnet. Strengere Regulierung auf staatlicher Ebene ist nicht immer die Antwort, doch in diesem Fall die einzige Alternative.