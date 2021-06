Schlatter erwartet Semestergewinn

(AWP) Der Maschinenbauer Schlatter (STRN 27.00 -0.74%) schreibt im ersten Halbjahr 2021 wieder schwarze Zahlen. Die Gruppe werde Auftragseingang sowie Nettoerlös gegenüber der Vorjahresperiode steigern und einen Gewinn erzielen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Vor allem im Segment Schweissen habe sich das Marktumfeld nach dem starken pandemiebedingten Rückgang erholt. Das habe zu einer hohen Nachfrage nach Schlatter-Produkten geführt. Das Segment Weben hinke dieser Entwicklung allerdings etwas hinterher und werde im ersten Halbjahr noch einen Verlust ausweisen.

Schlatter hatte im Geschäftsjahr 2020 bei einem markant tieferen Umsatz (-16% auf 78,8 Mio Fr.) einen Verlust von 5,5 Mio. Fr. geschrieben. Das Halbjahresergebnis 2021 wird am 17. August publiziert.

Zudem wir der Geschäftsführer des Deutschland-Geschäfts, Harald Reich, die Gruppe verlassen. CEO Werner Schmidli werde daher die Geschäftsführung der Schlatter Deutschland GmbH & Co. KG ad interim per sofort übernehmen, heisst es in der Mitteilung.

Die komplette Historie zu Schlatter finden Sie hier. »