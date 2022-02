Ein schlechter Januar ist ein böses Omen

Wer einen Grund sucht, vom Aktienmarkt Abstand zu nehmen, kann sich an einer Börsenweisheit orientieren: «As goes January, so goes the year», stand gemäss LPL Research bereits 1972 im «Stock Trader’s Almanac».

Wie der Januar, so der Rest des Jahres – das bietet für 2022 keine erfreuliche Aussicht, hat in den USA der marktbreite Aktienindex S&P 500 im ersten Monat des Jahres doch 5,7% verloren.

Der Spruch hält sich über die Jahrzehnte, denn der Zusammenhang zwischen Januar- und Jahresperformance ist nicht von der Hand zu weisen. Dies verdeutlicht die Punktewolke, die für den S&P 500 seit 1929 abbildet, wie die zwei Performancezahlen zusammenhängen.