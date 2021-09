Schlechtes Omen aus Fernost für die Weltkonjunktur

Das globale Wachstumsumfeld ist gespalten. Die Industrieländer sind gemäss der Einkaufsmanagerindizes (Purchasing Managers Index, PMI) in einem anhaltenden Boom. Dagegen fallen die neusten Werte für diese oft herangezogenen Konjunkturfrühindikatoren für China und andere Schwellenländer eher ernüchternd aus. Der Index, der die weltweiten PMI zusammenfasst, ist den dritten Monat in Folge gefallen. Er steht nun so tief wie zuletzt im Februar. Mit 54,1 notiert er aber immer noch deutlich über der Wachstumsmarke von 50.

Die Erholung der europäischen Konjunktur hält an. Aber sie verlangsamt sich nochmals, nachdem schon im Juli der PMI-Wert niedriger ausgefallen war. Mit einem Gesamtwert für die Eurozone von 61,4 steht der Indikator zwar immer noch weit über der Wachstumsschwelle. Er liegt damit aber so tief wie seit sechs Monaten nicht mehr.