Schluss mit Ausruhen für UBS

Da hat UBS (UBSG 11.6 -4.29%) es allen gezeigt. Analysten und Journalisten hatten sie schon in ein miserables zweites Quartal 2019 hineingeschrieben. Dann präsentierte Bank-CEO Sergio Ermotti am Dienstag ein Ergebnis über den Erwartungen, und der Aktienkurs hob ab. Nimm das, Marktkonsens! Ganz so einfach ist die Geschichte aber nicht.

Die Analysten der Zürcher Kantonalbank schrieben zu Recht von einem Gewinn von «nicht besonders guter Qualität». Der Ertrag schrumpft erneut, das kleine Gewinnplus wurde durch Kosteneinsparungen, Absicherungsgewinne und buchhalterische Effekte erkauft. In ihrer Paradedisziplin, der globalen Vermögensverwaltung, hat sich UBS zum schlechten ersten Quartal dagegen nur wenig verbessert.

Klar, das Marktumfeld ist alles andere als förderlich. Dennoch ist es geradezu erschreckend, wie UBS im Private Banking stagniert. Die Bank ist darin weltweit eine Marke wie Coca-Cola (KO 54.425 0.17%) unter den Softdrinks oder Apple (AAPL 208.32 -0.25%) in der Technologie. Angesichts dessen muss für UBS schlicht eine Prämie bei Ertrag und Aktienkurs drinliegen. Die Realität: UBS sind seit Jahresbeginn unter den am schlechtesten laufenden SMI-Titeln.

UBS überzeugt im Kerngeschäft nicht Die Bank übertrifft zwar teilweise die Erwartungen an das zweite Quartal. Doch ihre Paradedisziplin leidet in einem schwierigen Umfeld weiter. Lesen Sie hier mehr.

Im zweiten Halbjahr will die Bank ihre Ziele überarbeiten. Ermotti hat am Dienstag aber bereits die Erwartungen gedämpft: Die Herausforderungen nehme UBS unter dem Motto «Evolution statt Revolution» an. Ermotti demonstriert die ruhige Hand am Steuer. Böse Zungen sagen jedoch, die Bank ruhe sich längst nur noch auf ihren Lorbeeren aus. Mit Ausruhen ist noch niemand lange die Nummer eins geblieben. Evolution ja, aber bitte mit Vollgas.