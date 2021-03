Schluss mit der Blockade in der Chinapolitik

Nicht nur das Wetter war kalt, als sich amerikanische und chinesische Politiker kürzlich in Anchorage, Alaska, trafen, um zu versuchen, nach vier Jahren zunehmender Spannungen die Beziehungen zwischen ihren Ländern wieder aufzubauen. Leider erinnerte das Treffen eher an den Kalten Krieg als an einen frischen Aufbruch. Das muss sich schnell ändern – bevor es zu spät ist.

Zum Autor Stephen S. Roach ist Fakultätsmitglied der Yale University. Infobox öffnen

Präsident Joe Bidens Team, das in einer Politik parteiübergreifender chinafeindlicher Gefühle gefangen ist, scheint auf dem Kurs der vorherigen Regierung zu bleiben – und ihn im Handels- und Technologiekonflikt sogar noch zu übertreffen, indem es menschenrechtliche und geopolitische Bedenken vorbringt, die Bidens Vorgänger ignoriert hatte. China, das im Gedankenmuster eines «Jahrhunderts der Demütigung» gefangen ist, hat mit seiner aggressiv-defensiven Reaktion das Problem noch verschärft. Vor den Augen der Medien war die Eröffnungsdiskussion der Konferenz von Vorwürfen und Gegenvorwürfen durchsetzt, ohne dass ein Weg zur Deeskalation erkennbar schien.

Besser wäre es für beide Seiten gewesen, zu den Grundlagen zurückzukehren – den Wirtschafts- und Handelsthemen, die das amerikanisch-chinesische Verhältnis traditionell bestimmen. Dies bedeutet nicht, die anderen schwierigen Probleme zu vernachlässigen. Vielmehr bedeutet es, wieder eine gemeinsame Basis und gegenseitiges Vertrauen herzustellen, bevor die Agenda erweitert wird. Dies ist der Bereich, in dem die Biden-Regierung ihren Konfrontationskurs überdenken muss. In Wirtschaft und Handel wurde sie durch das Phase-eins-Handelsabkommen der «Former Guys», wie Biden seine Vorgängerregierung nennt, in die Enge getrieben. Hier gibt es die grössten Möglichkeiten zur Veränderung.

Eher relativer Vorteil als unfaire Handelspraktiken

Ja, in der amerikanischen Öffentlichkeit ist der Phase-eins-Ansatz beliebt. Die jüngste Umfrage des Pew Research Center vom Februar zeigt eine breite Unterstützung dafür, die Zölle beizubehalten. Die meisten Menschen sind weniger an engeren Verbindungen zu China interessiert, sondern daran, das Land in Handelsfragen härter anzufassen. Die Tendenz der vergangenen vier Jahre, China immer wieder als Verursacher all dessen zu nennen, was den USA wehtut, hat die öffentliche Meinung fest im Griff.

Aber dies bedeutet nicht, dass die Meinung der amerikanischen Öffentlichkeit richtig ist. Das Abkommen der Phase eins war von Anfang an fehlerhaft – hauptsächlich deshalb, weil es für das multilaterale Handelsdefizit, das gegenüber vielen Ländern (etwa 96 im Jahr 2020) besteht, eine bilaterale Lösung vorsieht. Deshalb hat es seinen Zweck nie erfüllt. Es hat das US-Handelsdefizit nicht verringert, dafür aber den amerikanischen Unternehmen und Konsumenten neue Kosten verursacht.

Genau wie das amerikanische Handelsdefizit vor dreissig Jahren nicht von Japan verursacht wurde, wird es heute nicht von China verursacht. Dass der grösste Anteil am Defizit in beiden Fällen auf Amerikas jeweils grössten Handelspartner – damals Japan, heute China – entfällt, ist keine Überraschung. Aber diese Konzentration deutet weniger auf unfaire Handelspraktiken hin als vielmehr auf einen relativen Vorteil (den Kauf von Waren, die im Ausland günstiger als im Inland hergestellt werden können) und die Effizienz von Lieferketten (den Zusammenbau von in anderen Ländern hergestellten Komponenten und Teilen).

Nationale Nettosparquote negativ

Also ist Amerikas Handelsdefizit, wie ich in den vergangenen Jahren immer wieder geschrieben habe, die Folge eines tieferen Problems, für das Amerika selbst verantwortlich ist: eines Mangels an Inlandersparnissen. Amerikas nationale Nettosparquote – die umfassendste Messgrösse der kombinierten, an Wertverluste angepassten Ersparnisse der Unternehmen, der Haushalte und des öffentlichen Sektors – liegt erstmals seit zehn Jahren (und erst zum zweiten Mal seit Beginn ihrer Messung) im negativen Bereich. Gemäss den jüngsten verfügbaren Daten lag sie im zweiten und im dritten Quartal des Jahres 2020 bei durchschnittlich –0,8% des Nationaleinkommens. Angesichts übergrosser staatlicher Haushaltsdefizite ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Sparquote weiter sinkt.

Mangels Ersparnissen im Inland leihen sich die USA überschüssige Ersparnisse aus dem Ausland, um weiter investieren und wachsen zu können. Dies wiederum fördert ein übermässiges Zahlungsbilanzdefizit, das im zweiten und im dritten Quartal des vergangenen Jahres auf durchschnittlich –3,3% des BIP lag, dem höchsten Wert seit Ende 2008. Von diesem ausländischen Kapital kaufen die Amerikaner Waren aus Übersee. Insgesamt ist die makroökonomische Ursache für das amerikanische Handelsdefizit also nicht das sogenannte Chinaproblem, sondern das Zahlungsbilanzdefizit.

Das Phase-eins-Abkommen ist der politische Versuch, ein Makroproblem auf Mikroebene zu lösen. Selbst wenn es damit gelänge, das bilaterale Handelsdefizit gegenüber China zu verringern, würde die dauerhafte Verknappung inländischer Ersparnisse zur Verschiebung der US-Handelslücke auf andere Länder führen – was auch exakt so geschehen ist. Darüber hinaus fanden die Handelsverschiebungen hin zu teureren ausländischen Produzenten statt, was letztlich auf die amerikanischen Unternehmen und Konsumenten wie eine Steuererhöhung wirkt.

Andere Prioritäten setzen

Nichts davon soll bedeuten, dass die Biden-Regierung die weisse Flagge schwenken und vor China kapitulieren sollte. Aber sie muss ihren Schwerpunkt verlagern und den gescheiterten bilateralen Rahmen des Phase-eins-Abkommens und der damit verbundenen Zölle aufgeben. Was nötig ist, ist eine robuste strukturelle Agenda, die die viel ernsteren Probleme der Rechte an geistigem Eigentum, der Innovationspolitik, des erzwungenen Technologietransfers, der Cyber-Sicherheit und der Subventionierung staatseigener Betriebe ins Blickfeld rückt. Der beste Weg, um dies zu erreichen und die Fundiertheit struktureller Klagen zu überprüfen, ist ein bilaterales Investitionsabkommen. Ein solches Abkommen zwischen den USA und China würde einen Rahmen schaffen, um strukturelle Spannungen zu lösen und gleichzeitig durch erweiterten Marktzugang das Wachstum in beiden Ländern zu fördern.

Aufgrund von vier Jahren giftiger Rhetorik, die viele Amerikaner davon überzeugt hat, dass China eine existenzielle Bedrohung darstellt, sind diese Argumente in den USA nicht populär. Leider ist Amerikas zersetzende Politik der Schuldzuweisung und der Viktimisierung ein fruchtbarer Boden für den Glauben, von anderen schlecht behandelt zu werden. Aber es ist Zeit für einen klarsichtigeren Ansatz, besonders für eine neue Regierung, die in so vielen wichtigen Bereichen einen so starken Start hingelegt hat.

China ist für die USA eine Herausforderung, aber auch eine Gelegenheit. Leider ist Biden von seinem Vorgänger in die Enge getrieben worden. Um mit dem gescheiterten Ansatz der vergangenen vier Jahre zu brechen, braucht es politischen Mut, Klugheit und Kreativität. Um uns aber mit weniger zufriedenzugeben, sind die amerikanisch-chinesischen Beziehungen viel zu wichtig.

Copyright: Project Syndicate.