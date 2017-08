Schmolz + Bickenbach erhöht Prognose

(AWP) Der Stahlhersteller Schmolz+Bickenbach hat im zweiten Quartal 2017 von höheren Preisen und einer stabilen Nachfrage profitiert. Bei einer gehaltenen Absatzmenge stieg der Umsatz spürbar an und der Gewinn wuchs überproportional. Die Guidance für das Gesamtjahr wird angehoben.

Der Umsatz stieg in der Berichtsperiode im Vergleich zum Vorjahr um 13% auf 699,8 Mio. €, während der Absatz mit 470 Kilotonnen Stahl um eine Tonne tiefer ausfiel, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda verbesserte sich um 33% auf 69,6 Mio. und der Ebit um 86% auf 36,0 Mio. Der höhere Betriebsgewinn sei auf einen wesentlich niedrigeren Restrukturierungsaufwand als vor einem Jahr zurückzuführen. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 10,0 Mio. € nach 2,4 Mio. im Vorjahr.

Mit den Zahlen liegt der Stahlkonzern beim Umsatz unter den Erwartungen der Analysten, beim Ebitda jedoch darüber. Die Finanzexperten hatten laut dem AWP-Konsens mit einem Umsatz von 716,0 Mio. € und einem Ebitda von 65,1 Mio. gerechnet.

Nachfrage auf normalisiertem Niveau – Preise höher

Der positive Grundtenor in der Spezialstahlindustrie habe sich im zweiten Quartal fortgesetzt, heisst es in einem Kommentar von CEO Clemens Iller. Die bessere Performance beruhe aber nicht ausschliesslich auf einem freundlicheren Geschäftsumfeld. Die internen Verbesserungsinitiativen würden wirken.

Nach einem guten Start ins Jahr 2017 sei das Marktumfeld im zweiten Quartal stabil geblieben, schreibt das Unternehmen weiter. Verglichen mit den beiden Vorjahren befinde sich die Nachfrage auf normalerem Niveau. Der Rückgang der Absatzmengen verglichen zum ersten Quartal sei auf Lageraufbaueffekte zurückzuführen. Während die Rohmaterialkosten vor allem für Nickel leicht sanken, stiegen die durchschnittlichen Verkaufspreise pro Tonne zum Vorjahr um 13% und zum Vorquartal um 2,9% auf 1’489 EUR. Preisanhebungen in allen Produktgruppen seien durch einen verbesserten Produktmix noch verstärkt worden, so S+B weiter.

Die Nachfrage in zahlreichen Kundenindustrien sei robust. Stark hätten sich die Automobilindustrie in Europa und in China sowie der Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland gezeigt. Dies unterstreiche die aktuelle Wachstumsdynamik in Europa. In der Öl- und Gasindustrie habe sich die Nachfrageerholung trotz niedriger Ölpreise langsam fortgesetzt.

Regional betrachtet stieg der Umsatz in Amerika um rund 27%, in Europa um 11% und in Afrika/Asien/Australien um 9,2%. Hier verbuchte China ein Wachstum von 26%, während in Indien mit einem Plus von nur 2% eine Abkühlung registriert wurde. Nach Produktgruppen verbuchte rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl (RSH-Stahl) ein Plus von 16%, Qualitäts- und Edelbaustahl von 14% und Werkzeugstahl von 4,8%.

Die Nettoverschuldung von Schmolz und Bickenbach stieg saisonal bedingt an, schreibt das Unternehmen weiter. Sie betrug per Mitte 2017 472,4 Mio. € nach 469,8 Mio. Ende März. Mitte 2016 waren es 454,0 Mio. gewesen. Der Schuldenabbau werde in der zweiten Jahreshälfte weiterhin ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, heisst es weiter.

Ausblick angehoben

Der Ausblick für das Gesamtjahr wird angehoben. Neu rechnet das Management mit einem bereinigten Ebitdain einer Spanne von 200 bis 220 Mio. €, nachdem zuvor eine Spanne von 160 bis 200 Mio. genannt worden war. Bei der Publikation der Q1-Zahlen im Mai hatte S+B auf eine Guidance verzichtet.

Das Management begründet seinen verhaltenen Optimismus mit den guten Ergebnissen des ersten Halbjahrs, den robusten Fundamentaldaten in den wichtigsten Kundenindustrien, einem guten Auftragsbestand und den zu erwartenden positiven Effekten aus der Umsetzung der internen Verbesserungsmassnahmen. Trotz erheblicher politischer und makroökonomischer Unsicherheiten werde nicht damit gerechnet, dass sich die Marktbedingungen signifikant verschlechtern werden.

