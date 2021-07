Schroders-CEO: «Anlagefonds sind nicht mehr zeitgemäss»

Peter Harrison gehört zu den legendären Figuren im britischen Asset Management. Seit über dreissig Jahren ist er in der Branche tätig und scheut sich auch nicht, unbequeme Dinge an­zusprechen. «Die Fondsanbieter leben in einer Blase», sagt der Schroders-CEO im Gespräch mit FuW am Londoner Hauptsitz, der einen schönen Blick über die City erlaubt. Es sei eine Frage der Zeit, bis Innovationen auch das Asset Management erreichen und umkrempeln würden.

Herr Harrison, das Umfeld an den Märkten ist wieder unberechenbarer geworden. Es herrschen Inflationsängste, damit verbunden sind Sorgen um allfällige Zinserhöhungen. Wie geht Schroders damit um?

Die Auswahl der Aktien im Portfolio ist wichtiger geworden. Wir haben in den letzten Monaten ein Seilziehen zwischen Value- und Wachstumstiteln gesehen. Solche Präferenzwechsel dürften wir noch ­einige Male beobachten, solange unklar ist, ob wir uns in einem kurzfristigen zyklischen Wandel oder in einem langfristigen Regimewechsel befinden. Uns fallen derzeit aber vor allem zwei Dinge auf.