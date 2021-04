Schuhfirma On peilt für Herbst US-Börsengang an

(Reuters/RI) Wie FuW bereits im Februar berichtete, strebt die Schweizer Laufschuhfirma On Running Insidern zufolge eine Börsennotiz in den USA an. Der Sprung aufs Börsenparkett könnte bereits im Herbst erfolgen und das Unternehmen mit rund 5 Mrd. $ bewerten, sagten mehrere mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. On Running arbeite mit JP Morgan, Goldman Sachs (GS 350.70 -0.64%) und Morgan Stanley (MS 83.08 -0.67%) an dem Initial Public Offering (IPO). Mit an Bord seinen auch die Credit Suisse (CSGN 9.55 -1.12%) und andere Banken. Es sei zu erwarten, dass die Börsenpläne im September oder Oktober offiziell gemacht würden und dass die Firma auf einen Wert zwischen 4 und 6 Mrd. $ komme.

Hersteller von Laufschuhen haben während der Coronavirus-Pandemie einen sprunghaften Verkaufsanstieg verzeichnet. Viele Menschen wendeten sich dem Laufen zu, als Fitnessstudios geschlossen und Mannschaftssportaktivitäten verboten wurden. Medienberichten zufolge schossen die Online-Schuhverkäufe der Firma während der Covid-19-Pandemie um mehr als 200% nach oben.

«Das zurückliegende Jahr war für On aufgrund der Corona-Pandemie anspruchsvoll, jedoch sehr erfolgreich», sagte eine Firmensprecherin. «Weltweit steigt das Bedürfnis der Menschen, sich an der frischen Luft sportlich zu betätigen.» Zu den Börsenplänen wollte sie sich nicht äussern. Auch die Banken lehnten einen Kommentar ab. Im Februar schrieb On auf Anfrage der FuW: «Wir sind sehr stark auf Wachstum, Produktion und Innovation fokussiert – das bindet alle Ressourcen.»

Wie FuW ebenfalls erfuhr, stellt das Unternehmen derzeit Personal mit Erfahrung im Investment Banking ein. Die Stellen dafür sind aber nicht öffentlich ausgeschrieben. In diesem Jahr soll die Belegschaft von rund 700 auf über 1000 steigen.

On Running, 2010 vom ehemaligen Spitzen-Triathleten Olivier Bernhard und den Laufenthusiasten David Allemann und Caspar Coppetti gegründet, ist nach eigenen Angaben eine der am schnellsten wachsenden globalen Schuhmarken. Die Schuhe und Sportbekleidung des Unternehmens sind bei 6500 Einzelhändlern in 50 Ländern erhältlich. Der Schweizer Tennisstar Roger Federer stieg 2019 ein und arbeitete an der Entwicklung eines Tennisschuhs mit.

Zu den Geldgebern von On Running gehört auch die US-Risikokapitalfirma Stripes. Bei der letzten Finanzierungsrunde wurde On Running mit etwa 2 Mrd. $ bewertet, sagten die Insider.