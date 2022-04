Schuld und Sühne

Und plötzlich ist alles anders. Putins brutaler Angriffskrieg auf die Ukraine hat den Traum vom «ewigen Frieden» im alten Europa jäh zunichtegemacht; aus und vorbei der naive Glaube, man könne mit Handel Wandel erreichen, nämlich eine sukzessive Demokratisierung – notabene nach unseren Vorstellungen – des russischen Bären. Die jahrzehntelange Appeasement-Politik des Westens gegenüber Moskau ist heute ein Trümmerhaufen. Wie konnte dies geschehen? Wie war es möglich, dass man wohl auf beiden Seiten die unmissverständlichen Zeichen so falsch gedeutet hat?

Es steht zwei Monate nach der Invasion ausser Frage, dass sich der neue Zar Wladimir Putin mit seinem räuberischen Feldzug in der Ukraine strategisch und militärisch verkalkuliert hat, gleich ob er den Krieg wie auch immer gewinnen wird. Es gilt inzwischen als gesichert, dass der Kremlchef und seine Entourage mit einem Blitzsieg rechneten und überrascht sind ob des tapferen Widerstands der Ukrainer und der harten Sanktionen des Westens. Der in Putins Augen «dekadente» Westen konnte sich immerhin zusammenraufen und eine unerwartete, bemerkenswerte Entschlossenheit demonstrieren. Doch die Katastrophe nimmt ihren Lauf, und man kann sich nur nochmals fragen, wie es möglich war, dass unsere Führungseliten, unsere Intellektuellen und die vielen «Think-Tanks» das Drama nicht kommen sahen. Wo war unsere Aussenpolitik, und ja, welche Rolle spielte die grosse, traditionelle Diplomatie vergangener Zeiten?

Ist die klassische Diplomatie im Zeitalter der Digitalisierung und des Internets obsolet geworden? Ist die politische Verhandlungskunst, nämlich die, die zur Hoffnung verpflichtet, nicht mehr nötig in einer selbstgefälligen, hypervernetzten Welt? In diesen Tagen, acht Wochen nach dem Überfall, rollt vom Norden und Osten her eine zweite russische Offensive an, um den Verteidigungswillen der Ukrainer definitiv zu brechen. Auf dem Weg bis zum angestrebten Endsieg wird alles dem Erdboden gleichgemacht, wie in der Hafenstadt mit griechischen Wurzeln Mariupol am Asowschen Meer. Diese heroische Stadt, die in Schutt und Asche liegt und sich immer noch gegen den übermächtigen Aggressor wehrt, ist heute ein Fanal für die ganze zivilisierte Welt.

Folgenschwere Entkoppelung

Trotzdem könnte dieser hässliche Krieg länger dauern als allgemein erhofft. Die Konsequenzen sind gegenwärtig kaum abschätzbar. Die Besorgnis ist gross, dass in Europa ein neuer Eiserner Vorhang fällt. Gleichzeitig beschleunigt die jüngste Entwicklung die schon seit geraumer Zeit laufende Verschiebung der geopolitischen Gewichte, von Norden nach Süden und von Westen nach Osten. Die Gravitationsachse verlagert sich rapide von der westlichen Welt zur indochinesischen Realität. Die Verhärtung der Fronten zwischen Ost und West könnte zu einer bis vor kurzem für unmöglich gehaltenen Zweiteilung der Welt in etwa gleich starke Einflussblöcke führen.

Diese Entkoppelung (Decoupling) der grossen Volkswirtschaften von der globalisierten Wirtschaft käme einem Zurückspulen der Geschichte gleich. Eine sogenannte «Deglobalisierung», wie in gewissen Kreisen bereits gefordert, in zwei sich konkurrierende Hemisphären wäre eine Kapitulation der internationalen Beziehungen und ein Rückfall in die Unilateralität. Die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Verwerfungen, die eine solche Wende mit sich brächte, können nur erahnt werden. Es sind in Washington und Peking Beharrungskräfte am Werk, die geradezu fasziniert sind von einer Neuauflage der «Splendid Isolation» des 19. Jahrhunderts.

Mag sein, dass sich Putin und seine Souffleure – allen voran der neue Rasputin, der radikale Philosoph Aleksander Geljewitsch Dugin, aber auch der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. – in ihren grossrussischen Träumereien gehörig verrannt haben und deshalb immer wieder von «ihrer russischen Wahrheit» reden. Sie evozieren dabei eine andere, überhöhte, komplexere Realität, eine differente Werteskala als die des Westens. Für sie ist der Westen das «Imperium des Bösen»; es ist der Westen, der mitschuldig war an «der grössten Katastrophe des Jahrhunderts», nämlich der Implosion der Sowjetunion (Putin dixit). Es ist wiederum der Westen, der seinen Liberalismus, seine freie Marktwirtschaft, seine Vorstellung von der Weltgesellschaft «urbi et orbi» verbreitet und das russische Volk einschnürt.

Putin ist ein schlechter Verlierer und es sollte ihm doch bewusst sein, dass er sein Riesenland – Helmut Schmidt nannte es in Anspielung auf die schwache Wirtschaftsleistung ein Obervolta mit Raketen – industriell, technologisch und gesellschaftlich nicht sehr weit gebracht hat. Er will aber in der neu entstehenden Weltordnung unbedingt mitmischen. Deshalb setzt er im jetzt stattfindenden Powerplay seine wohl einzige wirksame Karte: die militärische. Die energiepolitische Karte hat er womöglich bereits ausgespielt, wenngleich sie ihm zurzeit erquickliche Einkünfte beschert.

Russland als Chinas Vasall

Man darf sehr wohl zu den Klassikern greifen, zu Dostojewskis Universalwerk «Schuld und Sühne», seine epochale Zeitdiagnose wieder lesen, um zu verstehen, dass eine bestimmte geistige Situation zu einem Tiefpunkt der Hoffnungslosigkeit führen kann, zur absoluten Verirrung von gewissen amoralischen Figuren, die jenseits von Gut und Böse als Übermenschen agieren. Wenn der Präsident der Russischen Föderation einen minimalen Sinn für die Realität bewahrt hat, dann wird er sich eingestehen müssen, dass er mit seinem Machtspiel, mit dem Einsatz von «hard power», mit dem barbarischen Waffeneinsatz, bereits seine «soft power» auf Jahre unwiderruflich beschädigt hat. Er hat darüber hinaus sein Schicksal als Vasall Chinas, des neu aufkommenden, asiatischen Hegemonen, besiegelt.

Nichtsdestoweniger hat er bestimmte amerikanische Rückzugsbewegungen, aus Syrien, Afghanistan und gewisse Äusserungen des früheren US-Präsidenten zur Nato wohl fehlinterpretiert. Wenngleich die Europäer – wollen sie nicht zur Irrelevanz und zur Trophäe Putins verkommen – schleunigst Ciceros Maxime «si vis pacem para bellum» (wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor) erlernen sollten, so sind weder die Vereinigten Staaten in einem Stadium des «American decline», also eines reellen Machtverlustes, wie intentionierte Kritiker wiederkehrend behaupten, noch ist die Nordatlantische Allianz aufgelöst. Gerade dank Putin ist das Gegenteil der Fall.

Macht ist diffuser geworden

Seit dem Ende des Kalten Krieges und dem Beginn des Informationszeitalters haben sich die Koordinaten der Macht dramatisch verschoben. Wie der nordamerikanische Politologe Joseph Nye festhält, entscheidet in Zukunft nicht mehr nur militärische oder wirtschaftliche Stärke, sondern es zählen der intelligente Umgang (smart power) mit anderen Kulturen und Technologien. Keine Supermacht allein wird in der Lage sein, die Welt zu kontrollieren. Der «Aufstieg» der einen bedeutet nicht zwangsläufig den «Abstieg» der anderen. Macht ist diffuser geworden. Gleichwohl erleben wir zurzeit so etwas wie einen Stellungskrieg, wo jeder Akteur seine Fronten sichert, seine roten Linien definiert. Deswegen betrachtet Moskau die «militärische Operation» in der Ukraine als innerrussische Angelegenheit.

Unsere Welt ist jedoch nicht weniger gefährlicher und ungewisser geworden. Der Krieg, die Covid-19-Pandemie, die Energieversorgung, die steigende Inflation, die Lockdowns in China, die wegen der Lieferkettenproblematik die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen könnten, sind gewaltige Herausforderungen. Herausforderungen, die zu einem permanenten Ausnahmezustand führen könnten, zu zunehmender Ungleichheit und Entsolidarisierung. Deshalb braucht es – trotz der militärischen und verbalen Aufrüstung – zwingend, mehr denn je, eine proaktive, multilaterale Diplomatie, es braucht mehr «Global Governance», um unsere Welt sicherer zu machen.