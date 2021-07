Schuldenstand der Eurozone erstmals über 100%

(AWP) Der Schuldenstand in der Eurozone ist zu Jahresbeginn erstmals über 100% der Wirtschaftsleistung gestiegen. Im ersten Quartal sei der öffentliche Schuldenstand auf 100,5% des Bruttoinlandsproduktes (BIP) gewachsen, teile das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Eurostat verweist auf die Corona-Krise, die auch zu Jahresbeginn zu einem erhöhten Finanzierungsbedarf geführt habe. Im vierten Quartal 2020 hatte der Schuldenstand noch 97,8% gelegen und im ersten Quartal 2020 bei 86,1%.

Das Defizit der öffentlichen Haushalte im Euroraum ist hingegen etwas gesunken. Das Verhältnis von Haushaltsdefizit zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel im ersten Quartal saisonbereinigt von 8,1% im Vorquartal auf 7,4%. Allerdings liegt das Defizit noch deutlich höher als vor der Corona-Krise. In der Europäischen Union verlief die Entwicklung ähnlich.