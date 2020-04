Schuldzuweisungen an China lenken bloss ab

Während die Covid-19-Krise anhält, wird weiter darüber diskutiert, welche Rolle China dabei spielt. Es scheint klar zu sein, dass einige chinesische Beamte Ende Dezember und Anfang Januar einen grossen Fehler machten, indem sie versuchten, die Bekanntgabe des Coronavirusausbruchs in Wuhan zu verhindern. Offensichtlich brachten sie sogar Ärzte und Pfleger zum Schweigen, die Alarm schlagen wollten. Mit diesen Fehlern muss die chinesische Führung leben, auch wenn sie die Krise erfolgreich bekämpft und sinnvolle Massnahmen getroffen hat, um einen erneuten Ausbruch zu verhindern.

Weniger klar ist, warum andere Länder glauben, es sei in ihrem Interesse, statt nach Lösungen zu suchen, immer wieder auf Chinas ursprünglichen Fehlern herumzureiten. Dass viele Regierungen das Land immer wieder beschuldigen, scheint ihnen als Vorwand zu dienen, um die Aufmerksamkeit von ihrer eigenen mangelhaften Vorbereitung abzulenken. Sorge bereitet auch die zunehmende Kritik an der Weltgesundheitsorganisation (WHO) – nicht zuletzt durch US-Präsident Donald Trump, der ihr vorwirft, Chinas Regierung nicht zur Verantwortung ziehen zu wollen. In einer Zeit, in der es am wichtigsten sein sollte, eine gemeinsame und koordinierte Antwort auf die durch das Coronavirus ausgelöste Gesundheits- und Wirtschaftskrise zu finden, sind diese Schuldzuweisungen nicht nur kontraproduktiv, sondern sogar gefährlich.

Sowohl auf globaler als auch auf nationaler Ebene müssen wir unbedingt alles Menschenmögliche tun, um die Entwicklung eines sicheren und effektiven Impfstoffs zu beschleunigen. Ausserdem müssen wir die diagnostischen und therapeutischen Werkzeuge beschaffen, um die Gesundheitskrise unter Kontrolle zu halten. Angesichts dessen, dass es zur Bekämpfung der Pandemie keine andere globale Gesundheitsorganisation gibt, wird die WHO weiterhin im Mittelpunkt des Geschehens stehen.

Finanz- und Gesundheitspolitik gehören zusammen

Anhand der begrenzten Erfahrungen, die ich während meiner Zeit als Vorsitzender der unabhängigen britischen Untersuchungskommission über Antimikrobielle Resistenz (AMR) mit der WHO gemacht habe, kann ich sagen, dass sie so ähnlich funktioniert wie die meisten grossen bürokratischen internationalen Organisationen. Wie der Internationale Währungsfonds, die Weltbank oder die Vereinten Nationen ist auch sie nicht besonders dynamisch und neigt auch nicht dazu, ihre ausgetretenen Pfade zu verlassen. Aber statt diese Organisationen von der Seitenlinie aus zu torpedieren, sollten wir daran arbeiten, sie zu verbessern. In der momentanen Krise müssen wir alles tun, was wir können, um der WHO und auch dem IWF zu helfen, in der globalen Reaktion auf die Pandemie eine effektive und führende Rolle zu spielen.

Wie ich bereits zuvor argumentiert habe, sollte der IWF den Wirkungsbereich seiner jährlichen Artikel-VI-Länderexamen dahingehend ausweiten, dass sie die nationalen Gesundheitssysteme umfassen. Immerhin spielen sie für die Fähigkeit der Länder, eine Krise wie diese zu verhindern oder zumindest unter Kontrolle zu bringen, eine entscheidende Rolle. Ich habe diese Idee Beamten des IWF vorgestellt, aber die Antwort bekommen, eine solche Berichterstattung liege jenseits ihrer Zuständigkeit, da es ihnen an den nötigen Kenntnissen fehle.

Diese Antwort war damals nicht gut genug und heute schon gar nicht. Mangelt es dem IWF am Wissen, um staatliche Gesundheitssysteme zu beurteilen, muss er es sich beschaffen. Wie die Covid-19-Krise deutlich zeigt, kann zwischen Gesundheits- und Finanzwesen keine nützliche Unterscheidung getroffen werden. Diese zwei Politikbereiche sind zutiefst miteinander verbunden und sollten auch so behandelt werden.

Wie die Immobilienblase in den USA

Denkt man über eine internationale Antwort auf die heutige Gesundheits- und Wirtschaftskatastrophe nach, fällt einem natürlich die globale Finanzkrise von 2008 ein. Jeder weiss, dass diese Krise mit einer nicht nachhaltigen Immobilienblase in Amerika begann, die mangels inländischer Ersparnisse durch Gelder aus dem Ausland finanziert worden war. Als die Blase schliesslich platzte, litten allerdings viele andere Länder stärker darunter als die USA – ebenso wie die Covid-19-Pandemie einige Länder viel stärker trifft als China.

Aber trotzdem versuchte seitdem kaum jemand, den USA die Schuld für diese extrem zerstörerische Blase zu geben, obwohl die Narben dieser Krise immer noch sichtbar sind. Im Gegenteil, viele freuten sich darüber, dass Amerika in den letzten Jahren wieder stabil wachsen konnte, da eine starke US-Wirtschaft auch dem Rest der Welt zugutekommt.

Technologien und Diagnosetechniken verstehen

Anstelle der Doppelmoral, uns auf die – zweifellos erheblichen – chinesischen Fehler zu konzentrieren, sollten wir also besser überlegen, was wir von China lernen können. Besonders könnten wir versuchen, die Technologien und Diagnosetechniken besser zu verstehen, die es eingesetzt hat, um seine (publizierten) Todesraten verglichen mit denjenigen anderer Länder so niedrig zu halten und nur wenige Wochen nach dem Höhepunkt des Ausbruchs Teile seiner Wirtschaft wieder hochzufahren.

In unserem eigenen Interesse müssen wir auch über die Massnahmen nachdenken, die China treffen könnte, um sich wieder auf den Weg hin zu 6% jährlichem Wachstum zu bringen, da die chinesische Wirtschaft für eine globale Erholung unweigerlich eine bedeutende Rolle spielen wird. Profitiert das chinesische Wachstumsmodell nach der Pandemie von den Bemühungen seiner Politiker, den Binnenkonsum und die Importe aus dem Ausland zu steigern, kommt dies uns allen zugute.

