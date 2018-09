Schutz statt Offenheit

Die Schweiz tut sich schwer mit Liberalisierung und Öffnung von Märkten – der Heimatschutzgedanke überwiegt immer wieder. Dabei gibt es genügend Evidenz, die klar beweist, dass Offenheit besser ist als Schutz. Protektionismus schadet der Wirtschaft und kostet die Konsumenten sehr viel Geld. Nur schon das Beispiel der Schweizer Landwirtschaftspolitik liefert dafür überzeugende Belege. Dabei ist es ein schwacher Trost, dass die Schweiz damit nicht allein ist.

Das Parlament wählt auch in Sachen Fernbuslinien den Schutz statt die Offenheit. Der Nationalrat will, aus Angst, den öffentlichen Verkehr zu konkurrenzieren, den Fernbuslinien einschränkende Auflagen machen. Es gehe nicht an, dass subventionierte Bahnlinien durch private Busbetreiber konkurrenziert würden. Ob dahinter die Angst steht, dass die privaten Busanbieter die betreffenden Linien effizienter bedienen könnten als die subventionierten Bahnbetreiber?

Konkret dürfen gemäss dem Nationalrat Fernbusse bestehende Bahnverbindungen nicht existenziell gefährden. Im Regionalverkehr müssen private die subventionierten Linien ergänzen. Damit wird eine bürokratische Lawine losgetreten, denn die genannten Kriterien sind nicht so einfach zu konkretisieren, wie das auf den ersten Blick scheinen mag.

Umgekehrt sei auch die Frage gestellt, ob denn wirklich jede noch so defizitäre Bahnlinie – ob sie nun beschaulich über anmutige Jurahöhen oder durch atemberaubende Bergtäler tuckert – um jeden Preis am Leben erhalten werden muss.

Die nationalrätliche Lösung (der Vorschlag des Ständerats ist gar noch restriktiver) ist einmal mehr eine halbe Sache. Das Parlament will ein bisschen liberalisieren und gleichzeitig viel schützen – das geht nicht zusammen. Verkehrsministerin Doris Leuthard brachte es – für einmal – auf den Punkt: Was der Nationalrat da tue, sei «einfach Schutz und Protektionismus, der eigentlich unangebracht ist in einem gut funktionierenden Angebot».

Den Politikern fehlt offenbar der Mut, sich konsequent für Protektionismus oder umgekehrt für Öffnung einzusetzen. Das stellt der Politik kein gutes Zeugnis aus – zumal in Sonntagsreden stets mit viel Pathos die Freiheit besungen wird, in den Niederungen des Alltags aber das Schutzmotiv dominiert.

Der Stimmbürger kann demnächst demonstrieren, wonach ihm der Sinn steht: Am 23. September gelangen die «Fair-Food-Initiative» sowie die Initiative «Für Ernährungsouveränität» zur Abstimmung an. Beide wollen die Schweiz bezüglich landwirtschaftlicher Produkte noch stärker abschotten, als dies schon heute der Fall ist. Missliebige Importe sollen mit radikalen Massnahmen bis hin zu Verboten verhindert werden – auf Kosten letztlich des Konsumenten.

Es beibt zu hoffen, dass sich der Stimmbürger nicht für den verstärkten Schutz entscheidet. Das wäre ein verheerendes Zeichen nicht nur an das Ausland, sondern auch an die hiesigen Politiker, die sich in ihren protektionistischen Tendenzen bestätigt sehen würden.