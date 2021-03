Roche belasten den SMI

(AWP/RB) Am Schweizer Aktienmarkt gab es am Mittwoch Gewinnmitnahmen. Vor allem Roche (ROG 304.65 -1.52%) zogen den Leitindex SMI (SMI 11'063.87 -0.31%) ins Minus. In den Bankhandelsräumen wird auf enttäuschende Absatzstatistiken verwiesen. Insbesondere die beiden Medikamente Perjeta und Herceptin des Pharma- und Diagnostikkonzerns aus Basel hätten sich zuletzt schleppender verkauft als gedacht, so heisst es.

Schon tags zuvor hatten Roche Federn gelassen. Ein Wirkstoff zur Behandlung der Hirnnervenkrankheit Huntington war gescheitert. Novartis (NOVN 80.61 -0.41%) und Nestlé (NESN 104.06 -0.4%) schwächelten am Mittwoch ebenfalls. Auch die Aktien von Sika (SIKA 262.00 -0.91%), Richemont (CFR 90.60 -0.98%), Lonza (LONN 554.20 -0.86%) und ABB (ABBN 29.05 -0.82%) gehörten zu den Verlierern.

Die Gewinner wurden angeführt vom Privat-Equity-Investor Partners Group (PGHN 1'205.00 +2.6%), dem Baustoffhersteller LafargeHolcim (LHN 53.94 +2.28%), den Versicherern Swiss Re (SREN 92.82 +1.02%) und Swiss Life (SLHN 458.50 +0.86%), der UBS (UBSG 14.92 +0.74%) sowie dem Augenheilkonzern Alcon (ALC 65.02 +0.53%). Letzterer hat am Investorentag neue Mittelfristziele vorgegeben, die gut aufgenommen wurden. Ansonsten waren Nachrichten bei den Blue Chips am Mittwoch dünn gesät. Einzig CS gab bekannt, dass sie sich physisch aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft in Österreich zurückzieht. Die Aktien notierten nach anfänglichen Verlusten klar im grünen Bereich.

Dufry nach Finanztransaktion abgestraft

Bei den mittelgrossen Unternehmen des SMIM (SMIM 3'082.57 +0.15%) verzeichneten Dufry (DUFN 59.54 -6.97%) einen grösseren Abschlag. Der Betreiber von Duty-Free-Shops hat eine neue Wandelanleihe ausgegeben. Im SMIM schwangen konjunktursensitive Titel wie VAT Group (VACN 259.00 +2.7%), Kühne + Nagel (KNIN 272.50 +1.64%), Schindler (SCHP 271.50 +0.93%) und AMS (AMS 18.64 +1.33%) obenaus. Nach Dufry die grössten Verluste gab es bei Logitech (LOGN 95.84 -3.11%), SIG Combibloc (SIGN 21.54 -0.92%), Vifor Pharma (VIFN 125.15 -0.87%) und BB Biotech (BION 84.25 -0.77%).

Im breiten Markt legten Mikron (MIKN 6.36 +9.66%), Leonteq (LEON 48.00 +5.15%) sowie Santhera (SANN 3.08 +3.02%) zu. Am Morgen hatten die Immobilienunternehmen Investis (IREN 90.80 +2.25%) und Warteck Invest (WARN 2'300.00 +0.44%) ihre Jahreszahlen vorgelegt. Vor allem Investis waren gefragt. Die Dividende soll trotz tieferem Gewinn steigen.

Verkauft wurden bei den kleineren Unternehmen unter anderem Wisekey (WIHN 1.89 -6.9%), Aryzta (ARYN 1.04 -5.86%), Sensirion (SENS 60.90 -8.83%) und Relief Therapeutics (RLF 0.25 -6.74%). Basilea (BSLN 47.36 -0.67%) verloren, obschon das Biotech-Unternehmen positive Studiendaten zu einem potenziellen Krebsmedikament vermeldet hatte. Der zuständige Analyst bei Baader Helvea, Bruno Bulic, bezeichnete die Ergebnisse allerdings mit Verweis auf eine niedrige Ansprechrate als gemischt.

Dritte Welle drückt auf Optimismus

Ein Händler kommentierte die Marktstimmung insgesamt so: Der Optimismus der letzten Wochen scheine angesichts der Sorge um die dritte Welle in Europa langsam zu schwinden. Mit der dritten Welle und den jüngst beschlossenen Restriktionen werde sich jede Art von Rückkehr zur Normalität verzögern. Zur Unsicherheit über die Fortschritte bei der Impfung tragen auch die Drohungen der EU bei, den Export von Impfstoffen zu beschränken.

Der Euro stand zum Franken marginal im Plus, der Dollar gewann leicht. Gold (Gold 1'734.79 +0.43%) und Silber (Silber 25.08 0%) notierten gehalten. Erdöl der Sorten Brent (Brent 64.04 +0.25%) und WTI (WTI 60.96 +5.93%) kletterten hingegen um mehr als 4%. Im Suez-Kanal steckte ein Frachtschiff fest. Der Schiffverkehr war blockiert, was Befürchtungen über Lieferengpässe aufkommen liess.