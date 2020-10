Dow Jones: Schwächephase geht weiter

Der Dow Jones (Dow Jones 27685.38 -2.29%) Industrial Index ist zum Wochenanfang erstmals wieder deutlicher unter 28’100 / 28’200 eingebrochen. Kann er sich im Tagesverlauf nicht davon erholen, wäre das ein klares Warnsignal – zumindest für die nächsten Tage.

Der Dow bewegt sich nach einer kurzen Stabilisierungsphase erneut in Richtung Süden. Dabei wurde auch der Monatsdurchschnittspreis (blau) unterschritten, was in der Regel ein Gefahrenzeichen ist, wenn der Markt dies nicht in wenigen Stunden wieder durch eine Gegenbewegung neutralisiert. Bereits jetzt ist das Risiko eines weiteren Abrutschens bis 27’150 / 27’500 deutlich gestiegen.

Fängt sich der Dow auch am unteren Rand seines Aufwärtstrendkanals (grün) nicht, dreht der Trend auch auf der übergeordneten Zeitebene von «aufwärts» zu «seitwärts». Dann ist aber noch immer das langfristige Durchschnitts-Preisband (violett) um 26’000 ein potenzieller Stabilisator – zumindest in der Vergangenheit war es auffällig oft verlässlich. Erst unterhalb dieser Zone würde der Trend dann auch aus dieser Perspektive ins Negative kippen.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)