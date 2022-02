Schwanengesang

Näher, meine Herrin, zu dir: Das scheint die Maxime dieser Schwäne zu sein – obschon sie sich deren ihrem animalischen Naturell gemäss nicht bewusst sind. Der Teich, in dem sich die Tiere tummeln, liegt vor Schloss Windsor, wo ihre Eigentümerin haust, Queen Elizabeth II. Die meisten Schwäne im Vereinigten Königreich gehören ihr; ferner besitzen die Innung der Tuchfärber und die Gilde der Weinhändler aus der Londoner City noch welche. So will es der Swan Act, den das Parlament anno 1482 erliess. Genau 470 Jahre später bestieg Elisabeth aus dem Hause Windsor den Thron (das ursprüngliche Saxe-Coburg and Gotha war während des Ersten Weltkriegs als zu deutsch ersetzt worden). Am 6. Februar jährt sich Elisabeths Herrschaft zum 70. Mal, Chapeau! Die ehrwürdige Queen wirkt, für ihre 95 Jahre, noch vif und rüstig – wer weiss, was da noch für Jubiläen folgen werden. Der hinsichtlich Haltung und Noblesse weit wackligere Nachwuchs der Dynastie muss der Übermutter jedenfalls unverwüstliche Gesundheit wünschen, denn ein reibungsloser Thronwechsel scheint etwas ungewiss zu sein. Nach antikem Mythos singt der Schwan vor dem Sterben. Immerhin, die Tiere hier sind derzeit stumm.