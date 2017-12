«Schwarze Liste» droht

Die EU hat die Schweiz in Steuersachen auf eine sogenannte «Verpflichtungsliste» gesetzt. Auf dieser auch «grau» genannten Liste sind 47 Länder aufgeführt, die aus Sicht der EU in Steuersachen Handlungsbedarf haben. Sie haben bis Ende 2018 Zeit, ihre Regulierungen EU-konform auszugestalten, sonst droht die berühmte «schwarze Liste», die dann mit Sanktionen versehen sein wird.

Bezüglich der Schweiz geht es um die verpönten kantonalen steuerlichen Sonderstatus für gewisse Gesellschaften. Die Schweiz hat sich 2014 gegenüber der EU verpflichtet, diese abzuschaffen. Das ist in einem ersten Anlauf mit der Unternehmenssteuerreform III gescheitert, das von der Linken ergriffene Referendum war erfolgreich. Für die Nachfolgeregelung, die Steuervorlage 17 (SV17), ist dieser Tage die Vernehmlassungsfrist abgelaufen.

Ein Blick in die Vernehmlassungen offenbart, dass die «schwarze Liste» wesentlich näher ist, als sich das viele Akteure eingestehen mögen. Es werden zum Teil Extrempositionen vertreten, die miteinander und mit einer vernünftigen Lösung nicht vereinbar sind.

Das betrifft vorab diejenigen der Linken: Die SP kapriziert sich auf steuerpolitische Maximalforderungen, die mit dem Gegenstand der SV17, der Abschaffung der Sonderstatus inklusive flankierende Massnahmen, nichts zu tun haben.

So moniert sie zum Beispiel, ein alter Kritikpunkt, dass die Vorlage den Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen «ungesund» anheize. Wenig überraschend folgt gleich die alte Forderung eines Schritts in Richtung materieller Steuerharmonisierung: So sollen nur Kantone von Bundesbeiträgen profitieren, die eine gewisse Mindestbesteuerung nicht unterschreiten.

Zudem wird versucht, die vom Volk gutgeheissene Unternehmenssteuerreform II teilweise rückgängig zu machen. Die SP will das Kapitaleinlageprinzip beschneiden sowie die Teilbesteuerung von Dividenden zum Grossteil wieder rückgängig machen – damit wird den verpönten und genau genommen verbotenen Doppelbesteuerungen das Wort geredet. Die SP verfolgt, wie so oft, eine versteckte Agenda – man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie kaum Interesse an einer vernünftigen SV17 hat.

Wenig kooperativ zeigt sich bis dato auch der Gewerbeverband. Er scheint bereit, auch eine moderate Erhöhung der Teilbesteuerung der Dividenden bis zum Letzten bekämpfen zu wollen.

Werden die genannten Extrempositionen auch nach der Vernehmlassung unnachgiebig und ohne jede Kompromissbereitschaft vertreten, ist ein erneuter Absturz der Vorlage kaum zu verhindern. Es ist kein Moment daran zu zweifeln, dass die EU die Schweiz in diesem Fall auf die ominöse «schwarze Liste» setzen würde. Es wäre mit Sanktionen zu rechnen; mit welchen genau, ist heute kaum abschätzbar. Man kann derartige Listen sehr wohl als Arroganz der Macht anprangern. Das hilft in der Realität aber nichts, den Schaden hätte die Wirtschaft, und damit das ganze Land, zu tragen.