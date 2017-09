Schwarze Zahlen nach verlustreichen Jahren

Vor allem hohe Wertberichtigungen auf Kraftwerke haben Axpo in den vergangenen Jahren satte Verluste eingebrockt. Im vergangenen Geschäftsjahr 2015/16 (per Ende September) machten die Abschreibungen netto 1,6 Mrd. Fr. aus; entsprechend gross war auch das Minus. Für 2016/17 dürften jedoch wieder schwarze Zahlen resultieren.

Die Anfang September gegründete Tochter Axpo Solutions bündelt wachstumsträchtige Geschäftsfelder. Dazu zählen erneuerbare Energien, internationales Kundengeschäft, Netze und Asset-Vermarktung. Ende 2016 kündigte Axpo den teilweisen Gang der Tochter an den Kapitalmarkt für 2019 an. Doch nun will Axpo das Geschäft vorerst ohne zusätzliche Mittel von aussen entwickeln, wie sie am Dienstag bekannt gab.

Das nichtkotierte Unternehmen ist direkt bzw. indirekt im Besitz der Nordostschweizer Kantone. Die Aktien der Tochter CKW (CKWN 0 0%) wurden bis Januar 2015 an der Schweizer Börse SIX gehandelt, seither über die ausserbörsliche Plattform der ZKB.

Axpo hat in der Schweiz ausser via CKW keine gebundenen Endkunden, auf die Produktionskosten überwälzt werden können. So spürte das Unternehmen den Zerfall der Strompreise im Grosshandel, auch durch subventionsbedingte Verzerrungen, ähnlich stark wie Branchennachbarin Alpiq (Alpiq 75 -2.66%).

Anders als Axpo hält Alpiq aber an der Öffnung der Wachstumsfelder für Investoren fest. Axpo hat kleinere Wasserkraftbeteiligungen erfolgreich verkaufen können, Alpiq den Verkauf von bis zu 49% an ihrem Wasserkraftportfolio dagegen sistiert.

Axpo setzt sich für eine CO 2 -Abgabe auf Elektrizität ein, die der Wasserkraft zugutekommen soll. Über die Verteilnetzbetreiber sollten Grundversorgungskunden zudem eine zeitlich befristete Prämie zahlen. Axpo argumentiert, durch den Verkauf des Stroms zu Marktpreisen würden aktuell nur 75% der Vollkosten aller Wasserkraftwerke gedeckt. Das Defizit für Produzenten ohne Endkunden betrage 300 Mio. Fr. pro Jahr.

Im Rahmen der Energiestrategie 2050 sind bereits Massnahmen zugunsten der Wasserkraft vorgesehen. Es handelt sich um eine Marktprämie von rund 120 Mio. Fr. jährlich und Investitionsbeiträge von rund 60 Mio. Fr. pro Jahr. Angebot und Nachfrage entkoppeln sich wegen zahlreicher Eingriffe im Schweizer Stromsektor; das Winterhalbjahr birgt Herausforderungen.