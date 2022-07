Schwedens Immobilienpreise brechen ein

In Schweden zeigen die Zinserhöhungen der Notenbank bereits Wirkung. Zwar steigt die Inflation nach wie vor, dafür fallen die Immobilienpreise. Der Rückgang hat sich im Juni markant beschleunigt. Der von Nasdaq Valueguard herausgegebene Preisindex lag im Juni 5,8% tiefer als drei Monate zuvor. Erstmals seit der Marktkorrektur 2017/18 befindet er sich unter dem Vorjahresniveau.

Im Monatsvergleich wurden Wohnungen 3,9% günstiger, Einfamilienhäuser 3,8%. Valueguard teilt mit, die vorläufigen Daten deuteten darauf hin, dass sich der Preisabsturz in der ersten Hälfte Juli fortgesetzt hat. Am grössten ist die Korrektur dort, wo sich Wohnraum in den vergangenen Jahren am meisten verteuerte: In Stockholm sind die Notierungen in den ersten zwei Juliwochen noch einmal 3,7% gefallen, in Göteborg um 2,6%.

Markt ist doch nicht resistent

Die kräftige Reaktion der Immobilienpreise kommt überraschend. Lange schien der Markt die Zinserhöhungen der Schwedischen Reichsbank abzuschütteln. Ein Grund dürfte gewesen sein, dass die Währungshüter zunächst einen vorsichtigen Kurs fuhren. Im April hoben sie den Reposatz von 0 auf 0,25% an. Anfang Juli dann zogen sie das Tempo an und setzten den Leitzins auf 0,75% fest.