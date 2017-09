Schwedens Problem mit der Krone

Im Schatten der Europäischen Zentralbank wird kommenden Donnerstag auch in Schweden über die weitere Geldpolitik entschieden. Die Ausgangslage für die Riksbank ist heikel. Zwar rechnet niemand damit, dass sie die Zinsen verändert. Aber die kräftige Konjunktur verlangt nach einer Antwort auf die Frage, wie lange die Notenbank noch an ihrer sehr lockeren Geldpolitik festhalten will.

Die Schweden halten den Leitzins tief im Minus, auf –0,5%. Wie die Schweizer verfolgen sie dabei die Strategie, das EZB-Zinsniveau (–0,4%) zu unterschreiten. Der Zinsnachteil soll die Landeswährung gegenüber dem Euro schwach halten. Das hat lange ganz gut funktioniert, aber dieses Jahr wendete sich das Blatt. Der Euro wertete sich beträchtlich gegenüber den meisten Währung, wie dem Franken und dem Dollar auf, nur nicht gegenüber der schwedischen Krone.