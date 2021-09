Schweiters Transformation trägt Früchte

Erfolgsrechnung: Das hohe Umsatzwachstum entstammt vor allem den stetigen Akquisitionen (in zehn Jahren sind sechs Unternehmen dazugekommen), wobei der Verkauf des Textilkomponentengeschäfts 2017 zu einer Delle führte. Durch die Veräusserung konnte ein Buchgewinn realisiert werden, was sich im Gewinn pro Aktie in jenem Jahr niederschlägt. Die etwas schwächeren Margen 2018 und 2019 sind auf die abflauende Konjunktur zurückzuführen sowie auf höhere Abschreibungen im Zusammenhang mit akquirierten Unternehmen.

01 | Erfolgsrechnung: Das hohe Umsatzwachstum entstammt vor allem den stetigen Akquisitionen (in zehn Jahren sind sechs Unternehmen dazugekommen), wobei der Verkauf des Textilkomponentengeschäfts 2017 zu einer Delle führte. Durch die Veräusserung konnte ein Buchgewinn realisiert werden, was sich im Gewinn pro Aktie in jenem Jahr niederschlägt. Die etwas schwächeren Margen 2018 und 2019 sind auf die abflauende Konjunktur zurückzuführen sowie auf höhere Abschreibungen im Zusammenhang mit akquirierten Unternehmen.

03 | Rentabilität: Schweiter erwirtschaftet eine Rendite auf das eingesetzte Kapital, die in normalen Jahren etwas über den Kapitalkosten liegt. Die hohen Werte von 2012 und 2017 sind auf einmalige, realisierte Buchwertgewinne zurückzuführen. So wurde 2012 das Halbleitergeschäft verkauft, 2017 half die Veräusserung der Sparte Textilmaschinenkomponenten. Wenn es Schweiter gelingt, das Renditeniveau von 2020 in etwa zu halten, dann kann sie nachhaltig einigen Wert schaffen.